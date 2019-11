Miljardenproject van Beckham nadert voltooiing: ‘Zij willen onderdeel zijn'

Na ruim zes jaar van onderhandelen, plannen smeden, organiseren en vooral wachten maakt het Inter Miami van mede-eigenaar David Beckham op zaterdag 14 maart eindelijk zijn langverwachte debuut in de Major League Soccer (MLS). De eerste wedstrijd van the Herons in het Amerikaanse voetbalwalhalla is uitgerekend tegen Los Angeles Galaxy, de club die Beckham als speler diende in de Verenigde Staten. De periode van Becks als speler in de MLS bleek de opmaat naar het ambitieuze project met Inter Miami, dat enkele maanden voor zijn vuurdoop nog wel de nodige onzekerheden kent.

Door Chris Meijer

De commerciële waarde van de MLS explodeerde toen David Beckham in 2007 besloot om de laatste jaren van zijn loopbaan door te brengen in de Verenigde Staten. Dat de 115-voudig Engels international koos voor een lucratief avontuur was niet heel verwonderlijk. De komst van Beckham was twaalf jaar geleden zo belangrijk, dat hij niet alleen een miljoenencontract kreeg voorgeschoteld. In de overeenkomst met LA Galaxy kreeg hij tevens een optie om in de toekomst voor een kleine 23 miljoen euro een MLS-franchise te beginnen. Naarmate de jaren vorderden, werd deze optie steeds aantrekkelijker. Vergeleken met de 136 miljoen euro die tegenwoordig op tafel moet worden gelegd om een club in de MLS te beginnen, is het bedrag dat Beckham diende te betalen voor een plekje als eigenaar in de Amerikaanse competitie in feite een schijntje.

Beckham stond tussen 2007 en 2012 onder contract bij LA Galaxy, met wie hij twee keer de MLS Cup wist te winnen.

In februari 2014, twee jaar na zijn vertrek bij LA Galaxy, activeerde Beckham de optie. Met uitzondering van New York was Beckham vrij in de keuze voor een uitvalsbasis, maar MLS-baas Don Garber dwong hem met zachte hand richting Florida. Ondanks dat de Italiaanse investeerder Alessandro Butini en Miami Dolphins-eigenaar Stephen M. Ross ook belangstelling hadden in de MLS-franchise in Miami, opteerde Garber voor Beckham en Simon Fuller als clubeigenaren in Florida. Fuller is een Engelse zakenman en televisie- en filmproducent, die zijn vermogen van ruim vijfhonderd miljoen euro onder meer verwierf met het bedenken van Idols. De op Cyprus geboren miljonair was geen onbekende van Beckham, want hij was jarenlang de manager van de clubicoon van Manchester United en diens vrouw Victoria.

Naast Fuller en Beckham maakte ook Marcelo Claure deel uit van investeringsgroep Miami Beckham United. Claure, een Boliviaans-Amerikaanse technologieondernemer, was in 2009 al bezig geweest om een voetbalclub naar Miami te brengen. De kustplaats had na het verdwijnen van Miami Fusion in 2001 geen MLS-club meer en Claure waagde tevergeefs een poging om een filliaal van Barcelona te openen in Florida. Dat de definitieve komst van Inter Miami zo lang op zich liet wachten, had voornamelijk te maken met de plannen om een nieuw stadion te bouwen. Een nieuw onderkomen was voor Garber een belangrijke voorwaarde om de club van Beckham toe te laten in de MLS, alleen verliepen de onderhandelingen met de gemeente over een locatie uiterst moeizaam. Uiteindelijk bereikten alle partijen een akkoord over een splinternieuw onderkomen, dat nabij het vliegveld van Miami gaat verrijzen. Het duurt echter nog even voordat Inter Miami het stadion in gebruik kan nemen, zodat de eerste twee seizoenen van het bestaan moeten worden afgewerkt in het Lockhart Stadium in Fort Lauderdale, dat circa veertig kilometer ten noorden van Miami ligt. Dat stadion, de voormalige thuishaven van het in 2016 verdwenen Fort Lauderdale Strikers, wordt momenteel in gereedheid gebracht.

Uiteindelijk kreeg Inter Miami in januari 2018 definitief een plaats in de MLS. De club van Beckham stroomt komend seizoen samen met Nashville SC in, waardoor het totaal aantal deelnemers aan de Amerikaanse competitie oploopt tot 26. Op het moment dat Inter Miami in maart debuteert in de MLS, zijn er nog drie grote investeerders naast Beckham over. Todd Boehly (eigenaar Los Angeles Dodgers), Tim Leiweke (eigenaar Toronto Maple Leafs) en Fuller zijn afgelopen zomer uitgekocht door Beckham. Claure, die tevens eigenaar is van het Boliviaanse Club Bolivar en wiens vermogen wordt geschat op ruim zeshonderd miljoen euro, heeft nog altijd een rol binnen Inter Miami en fungeert als voorzitter van de groep investeerders. Verder maken de Cubaans-Amerikaanse gebroeders Jorge en José Mas deel uit van het bestuur van Inter Miami, evenals Masayoshi Son. Laatstgenoemde is met een geschat vermogen van achttien miljard euro de op een na rijkste man van Japan. Met Paul McDonough is er sinds de zomer van 2018 tevens een sportief directeur in dienst bij Inter Miami. McDonough was eerder in dezelfde functie werkzaam bij Atlanta United, dat twee jaar geleden zijn intrede deed in de MLS en dus een vergelijkbare uitdaging vormde voor de sportief directeur.

Claure is sinds het begin betrokken bij de komst van Inter Miami.

McDonough bouwde de selectie van Atlanta United in twee jaar op vanuit het niets en was verantwoordelijk voor de komst van onder meer Miguel Almíron, Josef Martínez en Ezequiel Barco. Dat de huidige werkgever van Frank de Boer zich in 2018 tot kampioen van de MLS kroonde, was grotendeels op het conto van McDonough te schrijven. Naast een goede selectie, stelde hij met Gerardo ‘Tata’ Martino ook een meer dan uitstekende trainer aan. “Paul heeft een belangrijke rol gespeeld in het opbouwen van onze club”, gaf Darren Eales, president van Atlanta United, te kennen. McDonough krijgt bij Inter Miami naar verluidt een ‘carte blanche’ om een sterke selectie neer te zetten, al is er voorlopig nog het nodige onduidelijk.

De selectie van Inter Miami bevat voorlopig veertien spelers. Als nieuwkomer in de MLS mocht de club als eerste spelers aantrekken in de zogenaamde SuperDraft. Ben Sweat (New York City FC), Alvas Powell (FC Cincinnati), Lee Nguyen (Los Angeles FC), Luis Argudo (Columbus Crew) en Bryan Meredith (Seattle Sounders) werden op deze wijze aangetrokken. Verder werden er transfersommen op tafel gelegd voor Matías Pellegrini (overgenomen van Estudiantes), Julián Carranza (overgenomen van Banfield), Jay Chapman (overgenomen van Toronto FC), Grant Lillard (overgenomen van Chicago Fire), George Acosta (overgenomen van Austin Bold), David Norman Jr. (overgenomen van Vancouver Whitecaps), Christian Makoun (overgenomen van Zamora) en Víctor Ulloa (overgenomen van FC Cincinnati), terwijl Jerome Kiesewetter transfervrij overkwam van El Paso. Pellegrini, een negentienjarige Argentijnse buitenspeler, werd binnengehaald als zogenaamde designated player, waardoor Inter Miami nog ruimte heeft voor twee andere spelers die meer kunnen verdienen dan het salarisplafond.

Pellegrini viert een doelpunt in het shirt van Estudiantes.

De afgelopen tijd werden verschillende grote namen gelinkt aan een overstap naar Miami. Lionel Messi is zonder twijfel de meest in het oog springende speler die genoemd werd bij de club van Beckham, maar ook de namen van onder meer Edinson Cavani, Luis Suárez, Gareth Bale, Antoine Griezmann, James Rodríguez, Radamel Falcao, Luka Modric, Mario Mandzukic, Fredy Guarín, David Silva, Exequiel Palacios en Javier Mascherano passeerden de revue. De toekomst van laatstgenoemde ligt in ieder geval niet bij Inter Miami, daar hij onlangs een contract ondertekende bij Estudiantes. Terwijl de start van de MLS steeds dichterbij komt, lijken de fans van Inter Miami nog even geduld te moeten hebben als het aankomt op een absolute sterspeler. Beckham en consorten lijken eventueel pas in januari toe te kunnen slaan op de Europese transfermarkt.

“Ook al is David niet iedere dag in Miami, hij is wel op dagelijkse basis met de club bezig. Ik geef hem geregeld updates en vraag om zijn mening. Spelers willen graag wat van hem horen, dus op dat vlak is hij erg betrokken. Het is heel waardevol om iemand van zijn statuur binnenboord te hebben, het opent vaak deuren om met spelers te kunnen praten. Het is ongelofelijk als je bedenkt wat hij voor het team kan betekenen, dat heeft me echt verbaasd. Toen ik opgroeide, speelde hij bij Manchester United en het was voor mij dus al geweldig om hem te ontmoeten. Onze verstandhouding is gegroeid en hij wil dingen echt op de juiste manier doen, met een visie. Dat geeft ons zonder twijfel een voordeel”, sprak sportief directeur McDonough tegenover AFP over de betrokkenheid van Beckham bij het aantrekken van spelers.

Het ontbreken van een absolute sterspeler is echter niet de voornaamste onzekerheid rond Inter Miami. Het is voorlopig namelijk ook nog onduidelijk wie tijdens de vuurdoop in de MLS zal fungeren als trainer. Ook voor deze vacature werden de nodige grote namen genoemd, onder wie Carlo Ancelotti, David Moyes, Gennaro Gattuso, Santiago Solari en, meest recent, Mauricio Pochettino. “Ik was een maand geleden met David bij Pochettino en ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Hij is iemand die ik enorm bewonder en hij is geïnteresseerd in ons project, maar ik denk niet dat hij in 2020 onze trainer zal zijn. Trainers als Pochettino willen onderdeel zijn van het Inter Miami-project. We hebben onze keuze voor een trainer gemaakt en dat zal snel bekend worden. Ik zou het geweldig vinden om Pochettino op een dag als trainer bij Inter Miami te zien. Hij is een geweldige coach, een leider en iemand die overal succesvol is”, zei mede-eigenaar Jorge Mas onlangs in gesprek met MLS Soccer. In de Amerikaanse media wordt de trainer als sleutel tot succes beschouwd voor een MLS-debutant. De aanwezigheid van Martino en Bob Bradley wordt aangevoerd als verklaring voor het snelle succes van Atlanta United en LAFC in de afgelopen jaren.

Ondanks dat er nog wat vraagtekens bestaan rond Inter Miami, heeft de club al een behoorlijke achterban opgebouwd. In het opbouwen van een fanbase is de uitgekiemde strategie op sociale media afgelopen tijd van groot belang geweest. Zo wordt er bijvoorbeeld gecommuniceerd in Spanglish, een mengeling van Spaans en Engels die gehanteerd wordt in het zuiden van Florida. Daarmee spreekt men tevens de, doorgaans voetbalgekke, Latijns-Amerikaanse bevolking van Miami nadrukkelijk aan. Terwijl Inter Miami nog geen wedstrijd gespeeld heeft, bestaan er met The Siege, Southern Legion en Vice City 1896 reeds drie officiële supportersgroepen. “Het enthousiasme wordt steeds groter. Miami komt wel om sterspelers en een winnend team te zien. Er zijn al een aantal grote namen genoemd, maar wat mij betreft halen ze alleen spelers die écht iets toevoegen aan het team”, zei Max Ramos, bestuurslid van The Siege, in een interview met Bleacher Report.

De toekomst van Inter Miami ziet er in ieder geval uiterst veelbelovend uit. Over twee jaar wordt de bouw van het Miami Freedom Park voltooid, wat zonder twijfel de blikvanger van het ambitieuze project is. Het hypermoderne stadion kost ruim 800 miljoen euro en bevat een rooftopbar met palmbomen, 750 hotelkamers en een publiek park. Vanaf 2022 wordt het Lockhart Stadium, waar de komende twee jaar gespeeld wordt en 55 miljoen euro in gestoken is, het trainingscomplex van Inter Miami. Beckham liet eerder aan de Daily Mail al weten dat Florida geen plek wordt voor spelers om af te bouwen. “We weten allemaal dat Miami een geweldige plaats is om te leven met je familie, maar we willen geen spelers die tegen het einde van hun carrière hier komen met de gedachte: oh, laat ik nog een paar jaar naar Miami gaan en daar een beetje voetballen. Nee, dat willen we niet. We willen hongerige spelers, die op topniveau hebben gespeeld en nog steeds willen winnen.”