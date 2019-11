Tagliafico: ‘Alles wat we hadden opgebouwd werd in vijf seconden tenietgedaan’

Ajax reikte afgelopen seizoen tot de halve finale in de Champions League en Nicolás Tagliafico droomt van een nieuwe gloriereeks in Europees verband, zeker nu de Amsterdamse club dicht bij de achtste finale is. De Argentijnse linksback is zeer trots op de prestatie van de voorbije voetbaljaargang, maar voelt aan de andere kant nog steeds de pijn van het echec in de halve finale tegen Tottenham Hotspur.

"Als iemand ons had verteld dat Ajax de halve finale zou bereiken, denk ik niet dat iemand dat serieus had genomen. Wat we toen gepresteerd hebben, daar ben ik tot op de dag van vandaag heel trots op", verwijst Tagliafico tegenover Ajax TV naar de eliminatie van Real Madrid en Juventus. "Dat we een stap verwijderd waren van de finale, is iets ongelooflijks en tegelijkertijd ook iets verschrikkelijks. We stonden op het punt om… of eigenlijk hebben we gewoon geschiedenis geschreven. Maar we hadden het ondenkbare kunnen doen." Lucas Moura scoorde ver in blessuretijd de 2-3 voor Tottenham Hotspur, waardoor Ajax in extremis werd uitgeschakeld.

Voor Tagliafico is 8 mei 2019, de dag van de nederlaag tegen Tottenham, dan nog steeds een gitzwarte dag. "Een moeilijk moment, heel moeilijk", verzucht de Zuid-Amerikaanse vleugelverdediger in Nederlandse dienst. "Alles wat we toen hadden opgebouwd werd in slechts vijf seconden tenietgedaan. Later, als alles een beetje bedaard is, denk je rustig na en besef je dat je iets prachtigs hebt bereikt met dit elftal."

Tagliafico verlegt de aandacht naar deze jaargang in de Champions League. Ajax is woensdag bij een zege op Lille OSC heel dicht bij overwintering in Europa. "Ik denk dat dit team er klaar voor is om zich te kwalificeren voor de volgende ronde", blikt de Ajacied met het nodige optimisme vooruit op het uitduel op Franse bodem. "Daarna zullen we wel zien wat er gebeurt. We hebben veel zin om Europa te laten zien dat Ajax nog steeds sterk is, en dat we het in ons hebben om hetzelfde voetbal op de mat te leggen. En de hele wereld tonen dat we een sterk team zijn."