‘Ik zou vol voor hem gaan als ik het bij Arsenal voor het zeggen had’

Het ontslag van Mauricio Pochettino is keihard aangekomen bij Harry Kane. De aanvalsleider van the Spurs werkte ruim vijf jaar intensief samen met de Argentijnse manager en bouwde in die periode een hechte vriendschap op met Pochettino. Kane is echter ook blij met de komst van José Mourinho, volgens de Engelsman de ideale kandidaat om Tottenham prijzen te bezorgen. Oud-speler Jamie Redknapp op zijn beurt zou het niet gek vinden als Pochettino op korte termijn bij buurman Arsenal terechtkomt.

"Ik ben bij Pochettino langs geweest", vertelt Kane in gesprek met The Telegraph. "Het was een grote schok voor iedereen, dus ik wilde hem graag zien. We hebben een paar uur gepraat en dat was fijn om te doen voordat er een nieuwe manager kwam." Het was een hectische week voor Kane en consorten, met de 2-3 overwinning op West Ham United van zaterdag als sluitstuk. "Ik heb in mijn loopbaan nooit eerder zo'n week meegemaakt. Het was een grote verrassing voor iedereen dinsdagavond, zeker ook voor de spelers. Toen ging het snel. We kregen een nieuwe manager, een van de beste managers ooit."

Kane treurt om het onverwachte vertrek van Pochettino, maar is aan de andere kant blij met de aanstelling van de doorgewinterde Mourinho. "De manager heeft bij elke club prijzen gepakt, dat kun je niet ontkennen. Hij heeft bewezen een winnaar te zijn." Kane denkt in dat kader niet aan een transfer. "Ik heb al eens duidelijk gemaakt dat ik in een fase van mijn carrière zit waarin ik prijzen wil winnen en dat hier bij Tottenham wil doen."

De bij Tottenham vertrokken Pochettino is al gelinkt aan Arsenal, waar manager Unai Emery vanwege de slechte resultaten zwaar onder druk staat. Redknapp, voormalig middenvelder van Tottenham, zou Pochettino graag in het Emirates Stadium aan het werk zien. "Ik zou het wel weten als ik het voor het zeggen had bij Arsenal. Ik zou blind voor Pochettino gaan. Ik denk niet dat hij zijn tijd bij Tottenham als een belemmering ziet", zegt de gewezen controleur tegen de Daily Mail.

"Misschien is Tottenham opeens vol voor Mourinho gegaan omdat ze dachten dat hun grote rivaal uit Noord-Londen een nieuwe manager zocht", verwijst Redknapp naar de geruchten over een mogelijk ontslag van Emery bij Arsenal. "Hij (Emery, red.) staat onder zeer, zeer grote druk. Ik voel met hem mee, maar hij ziet er uit als een gebroken iemand." Arsenal liet zaterdag tegen Southampton (2-2) andermaal punten liggen en is afgezakt naar de achtste plaats in de Premier League.