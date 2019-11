PSG krijgt nul op rekest in Londen: ‘Dat was ook een sportieve beslissing’

N'Golo Kanté heeft het erg naar zijn zin bij Chelsea. De 28-jarige middenvelder is sinds medio 2016 actief bij de topclub uit Londen en had in de afgelopen transferperiodes naar diverse geïnteresseerde grootmachten kunnen verkassen. De Frans international erkent dat Paris Saint-Germain een transferoptie voor hem was.

Kanté, die in november vorig jaar nog een nieuw vijfjarig contract ondertekende op Stamford Bridge, geeft bij Canal Plus aan dat hij gelukkig is bij de huidige nummer vier van de Premier League. "Soms weten we niet echt waar we naartoe willen in het leven. Maar we weten wel wat we hebben. Ik weet wat ik had bij Chelsea, ik voel me er goed", zegt de middenvelder.

Lampard: 'Ontzettend belangrijke Kanté zit weer bij de selectie'

De controleur, die tegenwoordig naar verluidt circa 340.000 euro per week zou verdienen bij Chelsea, zegt dat hij PSG wel een mooie club vindt. "Ik heb besloten om niet naar PSG te gaan, dat was ook een sportieve beslissing. Ik voel me goed in Londen en voel me goed bij dit project. Ik ben blij dat ik gebleven ben", besluit Kanté, die dit seizoen door blessureleed minder in actie is gekomen dan gebruikelijk.

De 38-voudig international van Frankrijk speelt sinds medio 2016 voor Chelsea, nadat de club ongeveer 36 miljoen euro had overgemaakt aan Leicester City. Net als met the Foxes wist Kanté met Chelsea landskampioen te worden. Daarnaast won hij met de Londenaren vorig seizoen de Europa League door Arsenal met 4-1 te verslaan.