‘Verleidingsprocedure’ van populaire en dure Mbappé in gang gezet

Kylian Mbappé is nog niet happig op een contractverlenging bij Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht wil geïnteresseerde topclubs aftroeven door de twintigjarige aanvaller een nieuwe verbintenis te laten ondertekenen, maar volgens L'Équipe is een deal ver weg. Mbappé ligt momenteel nog tot de zomer van 2022 vast in Parijs.

De Franse sportkrant meldt maandag dat de onderhandelingen tussen PSG en de Frans international inmiddels begonnen zijn. Beide kampen laten aan L'Équipe weten dat de gesprekken helder van aard zijn, maar dat een compromis voorlopig niet zal worden gevonden. De verhalen dat Mbappé een salaris van dertig miljoen euro per jaar zou krijgen, worden afgedaan als 'belachelijk'.

Keylor Navas: 'Mbappé is waarschijnlijk de beste van zijn generatie'

Mbappé is uitgegroeid tot de belangrijkste speler van PSG. De jongeling is ook het populairst onder de aanhang, getuige onder meer het shirtverkoop. Technisch directeur Leonardo geeft zodoende een contractverlenging van Mbappé prioriteit boven een nieuwe deal met Neymar. Naar verluidt is de 'verleidingsoperatie' inzake de Fransman in gang gezet door PSG.

De wereldkampioen en zijn entourage zijn echter niet overtuigd om een nieuw contract te tekenen. PSG houdt er rekening mee dat Mbappé nooit een nieuwe deal aangaat met de huidige koploper van de Ligue 1. Diverse bronnen binnen de club zijn ervan overtuigd dat Mbappé nooit een krabbel zal zetten onder een verbintenis bij PSG, aldus L'Équipe.