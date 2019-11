‘Verwarrende tijden, zelfs maandverband moet genderneutraal zijn’

Hugo Borst vindt de verontwaardiging na de ‘Sieg Heil’-opmerking van Marco van Basten overtrokken. De oud-voetballer ging te ver door tijdens een uitzending van FOX Sports de nazileus te roepen na een interview van Hans Kraay junior met Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles Almelo. Borst, die bij de uitzending aanwezig was, spreekt van een 'een loze of Allo Allo-achtige opmerking, niet bestemd voor andermans oren.'

De columnist van het Algemeen Dagblad heeft meegekregen dat de uitglijder van Van Basten over de hele wereld nieuws is. Borst geeft aan dat ook hij foute grappen maakt als hij met zijn vrienden is. De journalist zegt de grappen dan echter te fluisteren. “Voor je het weet hoort iemand het, word je verklikt en word je in een kerker gegooid”, schrijft Borst.

“Het is zonde, want het zijn heel goede foute grappen, we zouden ze zo graag delen met andere mensen die een beetje kunnen relativeren. Maar we kijken wel uit. We leven in verwarrende tijden. Zelfs maandverband moet tegenwoordig genderneutraal zijn”, aldus Borst, die benadrukt dat hij Van Basten echt wel hard aanpakt als dat nodig is.

“Hij weet dat ik vind dat-ie Poetin nooit een hand had moeten geven. Onvergeeflijk!” Borst wijst tot slot naar de woorden van Hanna Luden van Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). “Zij zorgde voor context. Die twee misplaatste woorden van Van Basten, zei ze, zijn 'laakbaar, maar laten we er geen olifant van maken'.”