Berghuis uiterst positief: ‘Het vergrootglas lag er zó erg op bij hem’

Marcos Senesi stond zondag weer in de basiself bij Feyenoord en liet een goede indruk achter in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-1). Dick Advocaat en Steven Berghuis laten zich in gesprek met De Telegraaf uiterst positief uit over de Argentijnse verdediger, die afgelopen zomer werd overgenomen van San Lorenzo en in zijn eerste wedstrijden niet altijd een geweldige indruk achterliet.

“Ik vond hem uitstekend spelen. Niet alleen defensief, maar ook aan de bal. Hij straalt veel rust uit en is ook niet verlegen als hij de bal krijgt. Hij weet ook wáár hij hem moet spelen”, zegt Advocaat over Senesi. De verdediger sprak voor zijn komst nog geen woord Engels. “Die jongen krijgt twee keer in de week Engelse privéles en ook nog eens twee keer op de club. Dus hij is daar heel intensief mee bezig.”

“Maar al praat hij Chinees. Dat Eric Botteghin vandaag naast hem stond, helpt ook (hij spreekt ook een woordje Spaans, red.). Hij is in de onderlinge verhoudingen beter dan de andere jongens”, stelt de oefenmeester, die Senesi tegelijkertijd een ‘goede aankoop, voor zo weinig geld’ noemt met een knipoog. Berghuis is tevens uiterst positief over de Argentijnse verdediger. “Hiervoor vonden we hem ook al goed. Het vergrootglas lag er zó erg op bij hem, omdat het een jongen is die zoveel miljoen euro kostte (6,5, red.).”

“Maar andere clubs halen nog veel meer spelers, die nog veel meer miljoenen kosten”, gaat de vleugelaanvaller, tevens aanvoerder, van Feyenoord verder. “Het vergrootglas erop omdat het voor Feyenoord een echt grote aankoop was? Ja, maar het moet wel normaal gaan worden dat je zulke spelers binnenhaalt. En hij laat ook gewoon zien dat hij het waard is. Hij kwam ook op moeilijke momenten in de ploeg, uit bij Emmen (3-3) en thuis tegen Heracles (1-1). Nu zie je dat hij vertrouwen heeft. Hij is een liefhebber, een goede toevoeging aan de groep. We zijn blij met hem.”