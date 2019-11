Driessen verbaast zich over vijftal; Thierry Baudet hekelt ‘erg korte lontjes’

Valentijn Driessen is benieuwd of FOX Sports hard gaat ingrijpen en Marco van Basten de laan gaat uitsturen. De oud-voetballer vloog dit weekend uit de bocht door de nazileus 'Sieg Heil' te roepen nadat het interview van Hans Kraay junior met Frank Wormuth, trainer van Heracles Almelo, afgelopen was. Driessen stelt dat FOX Sports gepaste maatregelen moet nemen, terwijl Thierry Baudet, voorman van Forum van Democratie, aangeeft dat men niet moet overdrijven.

"Ondanks de enorme nieuwswaarde valt er tussen honderden filmpjes en berichten niets te vinden op de website van FOX Sports, werd pas na ophef op sociale media even tijd ingeruimd voor de excuses van Van Basten, terwijl niemand van de vijf andere tafelgenoten, zelfs de altijd maatschappijkritische Hugo Borst, het nodig vond om het voetbalicoon met zijn 'Sieg Heil' te confronteren en ter verantwoording te roepen", stelt Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

De chef voetbal van de krant is lovend over de wijze waarop de zender journalistiek bedrijft, maar is kritisch op de houding van de organisatie ten opzichte van de faux-pas van Van Basten. "Jammer dat de voetbalzender z'n goede naam als journalistieke organisatie op het spel zet nu het zelf in het oog van de storm bivakkeert en onder vuur ligt door toedoen van hun eigen steranalist Van Basten", aldus Driessen. FOX Sports en Van Basten zitten maandag overigens om de tafel om de situatie te bespreken.

Baudet zegt bij Café Hendriks en Genee dat mensen moet leren relativeren. "Wat ik vind, is dat we in Nederland, los van dit incident, misschien wel erg korte lontjes hebben en niet meer in staat zijn om te relativeren. Dat geldt voor ontzettend veel dingen. Dit was natuurlijk een totaal verkeerde opmerking, volgens mij vindt iedereen dat. Maar om nou iemand te ontslaan?!", aldus de politicus.