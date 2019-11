Feyenoord getipt: ‘Waarschijnlijk meegekregen uit de Ajax-opleiding’

FC Groningen en Feyenoord hielden elkaar zondagmiddag in evenwicht. De onderlinge ontmoeting in het Hitachi Capital Mobility Stadion eindigde in een 1-1 gelijkspel. Johan Zuidema zag als rapporteur voor De Telegraaf Deyovaisio Zeefuik uitblinken aan de zijde van FC Groningen en stelt dat de 21-jarige vleugelverdediger niet zou misstaan in de defensie van Feyenoord.

“In de laatste linie van Feyenoord lopen momenteel allemaal middelmatige spelers, terwijl Zeefuik juist de drijvende kracht was van de thuisploeg”, stelt Zuidema, voormalig speler van FC Twente, Ajax, NEC en het Nederlands elftal, in gesprek met De Telegraaf. “Die jongen is fysiek sterk en gaat telkens over zijn man heen. Het gevolg is dat de linksbuiten van de tegenstander meer achter hem aanloopt dan andersom.”

“Zijn hoofdtaak is uiteraard verdedigen en dat doet hij solide. Daarnaast trekt hij veel mee in de aanval en zorgt hij daarbij voortdurend voor dreiging. Waarschijnlijk heeft hij dat meegekregen uit de Ajax-opleiding”, vervolgt de tweevoudig Oranje-international. Hij stelt dat Zeefuik met zijn drive ploeggenoten beter laat spelen. “Bovendien haalt hij zeer regelmatig een goed niveau. Hij presteert heel constant.”

Zuidema is minder positief over de defensie van Feyenoord. “Botteghin is in mijn optiek over datum. Voor een club als Feyenoord is hij simpelweg niet goed genoeg”, stelt Zuidema, die nog wel vertrouwen heeft in Marcos Senesi. Toch adviseert hij Feyenoord om in de Eredivisie rond te kijken voor nieuwe spelers. “Er lopen voldoende spelers in de Eredivisie rond die het bij Feyenoord wellicht goed zouden doen. Zeefuik is daarvan een voorbeeld, maar bijvoorbeeld ook Lennart Czyborra van Heracles Almelo. Die jongen heeft ook een goede drive.”