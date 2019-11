Van Hanegem: ‘Hij bleef ondanks alle aanvragen uit beeld’

Er werd tijdens de afgelopen speelronde in het betaald voetbal uitgebreid stilgestaan bij de strijd tegen racisme en discriminatie. Willem van Hanegem schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat hij er ‘slecht tegen kan’ hoe zulke discussies in Nederland gevoerd worden. De Kromme wijst om die reden naar Henk Fraser, die sprak van een ‘racisme-hype’ en wel wilde zien hoe de situatie er over een aantal weken voorstaat.

“Het heeft niets te maken met het feit dat ik Henk Fraser al jaren ken en dat ik hem graag mag, maar voor mij was hij de man van afgelopen week. Waar al die mensen zo gretig over elkaar duikelden om ook iets over racisme in de voetballerij te roepen, bleef Fraser ondanks alle aanvragen uit beeld”, schrijft Van Hanegem. Hij stelt dat we er in Nederland ‘goed in’ zijn om snel bij praatprogramma’s aan te schuiven. “Maar nu graag actie in plaats van woorden.”

“Dat Georginio Wijnaldum zijn hart liet spreken, dat was dan weer niet gek. Hij was aanvoerder van Oranje en vertelde wat hij vond. Dat is voor velen niet voldoende, want meteen moest hij ook vragen beantwoorden over Zwarte Piet. Zo zijn we”, vervolgt de oud-international. Hij haalt tevens het incident met Marco van Basten aan, die afgelopen zaterdag op FOX Sports ‘Sieg Heil’ zei. “Ik kan er slecht tegen. Het zal deze week wel over Marco van Basten gaan. Die zei iets doms, riep meteen sorry, maar het moet weer allemaal worden uitgeplozen. Hij komt er wel mee weg en dat mag van mij.”

“Maar Erik van der Ven van FC Den Bosch zal nog wel een tijdje op zijn knieën moeten omdat hij iets zei tegen Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira. 'Zielig mannetje' was niet slim, maar de mensen die hem vervolgens bedreigden zijn natuurlijk de echte idioten. Mendes Moreira aanvaardde de excuses op maandag. En hij zat niet aan tafel bij al die talkshows die wilden scoren. Dat vond ik mooi. Want alleen zo kom je een beetje nader tot elkaar”, concludeert Van Hanegem.