De catastrofale reeks van Ajax én Lille op Franse bodem in Europa

Lille OSC en Ajax staan op de vijfde speeldag van de groepsfase van de Champions League tegenover elkaar. Het team van Christophe Galtier wacht sinds 26 oktober, een 3-0 zege op Girondins Bordeaux, op een zege: drie nederlagen en een remise in vier officiële duels. In de laatste elf officiële duels van Ajax bleef alleen Chelsea verstoken van een nederlaag, tot tweemaal toe: 0-1 en 4-4. Opta blikt vooruit op het duel in het Stade Pierre-Mauroy, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O Dit is de tweede officiële ontmoeting tussen Lille en Ajax in een Europese competitie; de teams troffen elkaar eerder in de eerste groepswedstrijd in het huidige Champions League-seizoen (3-0).

O Ajax won niet één van de laatste zes uitduels op Franse bodem in het hoofdtoernooi van een Europese competitie, sinds een 0-2 zege op Olympique Lyon in oktober 2002 in de Champions League: 3-1 tegen Auxerre (2004/05), 2-1 tegen Olympique Marseille (2008/09), 2-1 tegen Auxerre (2010/11), 0-0 tegen Olympique Lyon (2011/12), 3-1 tegen Paris Saint-Germain (2014/15) en 3-1 tegen Olympique Lyon (2016/17).

O Lille won niet één van de drie officiële wedstrijden in Europa tegen een Nederlandse tegenstander. PSV bleef op 17 februari 2011, in het kader van de Europa League, overeind in Frankrijk (2-2) en was exact een week later met 3-1 te sterk. Lille verloor eerder dit seizoen in de Champions League met 3-0 van Ajax.

O Ajax leed niet één nederlaag in de laatste acht uitwedstrijden in de Champions League: vijf zeges, drie remises. Dat is de beste reeks van de Amsterdamse club sinds veertien uitduels zonder nederlaag tussen september 1994 en maart 1997.

O Lille won niet één van de tien thuiswedstrijden in de Champions League: vier remises en zes nederlagen. Slechts twee teams bleven ooit langer van een thuiszege verstoken: Spartak Moskou (elf, tussen 2001 en 2006) en Steaua Boekarest (dertien, tussen 1996 en 2013).

O Tien van de laatste vijftien goals van Ajax in de Champions League vielen in de eerste helft van wedstrijden. Voorafgaand aan deze reeks, maakte Ajax slechts tien van de veertig voorgaande doelpunten vóór het rustsignaal.

O Lille kon in elke vijfde groepswedstrijd van elk van de vijf voorgaande deelnames aan de Champions League een nederlaag voorkomen: twee zeges, drie remises. De Noord-Fransen verloren minimaal één keer in elk van de overige vijf speeldagen.

O Hakim Ziyech was in zijn laatste twaalf Champions League-duels bij tien doelpunten betrokken: zes assists, vier treffers. De spelmaker was in elk van zijn laatste zes uitduels in het Europese toernooi bij minimaal één doelpunt betrokken: vijf assists, twee goals.

O Victor Osimhen was in twee Champions League-optredens, tegen Chelsea en Valencia, dit seizoen trefzeker. Twee van de drie schoten van de twintigjarige aanvaller op doel eindigden in een doelpunt.

O Daley Blind en Joël Veltman incasseerden een rode kaart in de vierde groepswedstrijd tegen Chelsea (3-3) in de Champions League. Het was voor laatstgenoemde alweer zijn derde rode prent in het Europese toernooi; in de Amsterdamse clubhistorie werden alleen Edgar Davids en Zlatan Ibrahimovic (beiden vier keer) vaker in een Champions League-duel van het veld gestuurd.