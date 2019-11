Kenneth Perez kijkt ‘ontzettend’ uit naar optreden van Ajax op 15 december

Ajax maakt dit seizoen grote indruk op Kenneth Perez en Arnold Bruggink. Ondanks het vertrek van sterspelers Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong is de ploeg van Erik ten Hag 'nog stabieler' dan vorig seizoen, zo oordeelt Perez zondagavond bij Dit was het Weekend. Ajax won zaterdag met 4-1 van Heracles Almelo en staat bovenaan in de Eredivisie met 38 punten uit 14 wedstrijden.

Perez merkt op dat tegenstanders vaak diep onder de indruk blijken van Ajax. "Echt niet normaal, die ploeg", reageerde Cyriel Dessers zaterdagavond bijvoorbeeld na de 4-1 overwinning van Ajax op Heracles Almelo. "Ze waren zelfs nog een beetje slordig, maar zelfs dan is er nog zo weinig aan te doen." Perez vindt het ‘echt een compliment waard’ dat Ajax een dergelijke positie heeft ingenomen in Nederland.

Volgens Bruggink kunnen ploegen als Heracles het Ajax nog wel lastig maken, mits Ajax op 'zestig procent' speelt. "Ajax bepaalt wat er mogelijk is. Na een Champions League-wedstrijd, als het even niet lukt, zullen ze echt nog wel eens punten verspelen. Maar Ajax bepaalt de competitie.” De voorsprong op nummer twee AZ bedraagt zes punten. Op 15 december gaat Ajax op bezoek in Alkmaar en Perez kijkt 'ontzettend' uit naar dat duel.

"Maar als Ajax die wedstrijd heel makkelijk wint, dan is de spanning definitief weg. Dan gaan we Ajax niet meer uitzenden en alleen de ploegen tot aan de tweede plek”, grapt de analist. "Het gaat bij Ajax met twee vingers in de neus en iedereen roept dat ze geweldenaars hebben. Wat ik knap vind aan Ajax, is dat ze daar zelf eigenlijk niet in geloven. Ze gaan nog steeds als de brandweer en ze willen hoge cijfers neerzetten. Ik heb het gevoel dat ze op recordjacht zijn, met doelpunten en puntenaantallen."

Volgens Perez mag de rol van Ten Hag in het succes bovendien niet worden onderschat. De Deen is het niet eens met 'sommige mensen' die stellen dat trainers eigenlijk geen enkele inbreng hebben. "Ten Hag had vorig jaar een elftal dat zulke prestaties heeft geleverd in de Champions League, verliest zijn twee beste spelers en heeft nu eigenlijk een nog stabieler elftal dan vorig jaar. Ik weet niet precies hoeveel inbreng hij heeft, maar dat kan toch geen toeval zijn? Het lijkt ze nóg makkelijker af te gaan. Vooral in de competitie staat er geen maat op."