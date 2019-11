‘Vuurwerk in kleedkamer Barça: zwaargewichten gaan tekeer’

De spelers van Barcelona waren tijdens de rust bij het met 1-2 gewonnen duel met Leganés zeer ontstemd. De Catalaanse grootmacht stond zaterdag met 1-0 achter tegen de hekkensluiter van LaLiga, iets waar de spelers van Barcelona woest over waren. Tijdens de pauze hebben de spelers elkaar flink op scherp gezet, zo weet AS te melden.

Volgens de krant heerste er veel woede en moedeloosheid bij de selectie van Barcelona, aangezien de topclub al vaker dit seizoen zeer teleurstellend voetbal heeft gespeeld. Barcelona wist tegen Leganés voor zeer weinig gevaar te zorgen, wat tot veel negativiteit en frustratie leidde. Vooral de zwaargewichten binnen de kleedkamer zouden hun mond hebben opengetrokken.

Diverse spelers hadden felle woordenwisselingen, terwijl anderen teleurgesteld naar de grond keken en zich stil hielden. Antoine Griezmann, Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé waren volgens AS betrokken in een hevige discussie aangaande het spel van Barcelona. Onderwerp van gesprek was waarom spelers elkaar zo slecht konden vinden op het veld.

Trainer Ernesto Valverde en assistent Jon Aspiazu probeerden de moed terug in het elftal te brengen. Het duo probeerde de selectie te overtuigen dat Barcelona met een snelle goal de overwinning nog kon pakken. Valverde benadrukte dat zijn spelers wel met meer intensiteit moesten spelen en de tegenstander met hoge druk moest bestrijden, aldus AS. Uiteindelijk won Barcelona door treffers van Luis Suárez en Arturo Vidal.