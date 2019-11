Mulder en Van Gelder schrikken zich kapot om extra kilo's en 'plofkop'

Vitesse zit in een diep dal. De Arnhemmers verloren zondag met 2-0 van Sparta Rotterdam, waardoor de ploeg van trainer Leonid Slutsky na vier nederlagen op rij nu op de vijfde plek in de Eredivisie is terug te vinden. Keisuke Honda maakte op Het Kasteel zijn rentree op de Nederlandse velden, maar kon niet imponeren.

"Die moet nog even trainen", steekt Youri Mulder zondagavond van wal bij Rondo van Ziggo Sport. Jack van Gelder was ook niet onder de indruk. “Ik zag trainingsbeelden: ik schrok ervan”, aldus de presentator, doelend op het zogenaamde overgewicht van de middenvelder. “Ik zag wedstrijdbeelden: daar schrok ik van”, countert Mulder met een knipoog.

“Hij kwam niet vooruit. En dat moet toch in het voetbal?!”, vervolgt de oud-aanvaller. Jan van Halst beaamt dat de Japanner wel fit moet zijn. “Als het pijnlijk wordt, dan vind ik het met zulke fantastische spelers heel sneu worden.” Mulder vult aan: “Je moet toch goede spelers kunnen halen, toch niet spelers van 33 jaar die een paar kilo te zwaar is? Dat geld is er dus blijkbaar niet bij Vitesse.”

Ook Slutsky ziet er niet goed uit, aldus Van Gelder. “Ik zag een interview na afloop. Ik heb het idee dat hij zwaarder wordt. Ik denk dat hij zorgen heeft. Hij had werkelijk een plofkop. Zolang hij gesteund blijft door zijn vrienden (in de top van Vitesse, red.), blijft hij zitten. Maar ik heb niet het idee dat het niet echt functioneert, al een tijd niet”, besluit de journalist.