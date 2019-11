Van Gelder betreurt column van Driessen: ‘Ik vind het heel kwalijk’

Jack van Gelder vindt de kritiek op Marco van Basten overtrokken. Zaterdagavond riep Van Basten in de studio van FOX Sports 'Sieg Heil', een nazileus die werd gebruikt in nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, nadat Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth in het Duits werd geïnterviewd. Volgens Van Gelder wordt het incident aangegrepen om 'een straflijstje' voor Van Basten op te stellen.

"Het floepte eruit, zonder enige bijbedoelingen. Ik ken Marco daar veel te goed voor", verzekert de presentator van Rondo in de uitzending van zondagavond. Hij betreurt de wijze waarop het incident zondag werd uitgelicht door De Telegraaf. "Valentijn Driessen pakt er dan andere voorbeelden uit het verleden bij, zoals dat Van Basten dertig jaar geleden niet wist wat het minimumloon was”, doelt Van Gelder op de column van Driessen. Daarin schreef de chef voetbal van de krant ook dat Van Basten het in het verleden onzin vond dat Ruud Gullit Nelson Mandela prees, en het normaal vond dat zijn vrouw zijn voetbaltas droeg. “Hij krijgt nu een soort straflijstje opgebouwd en dat vind ik heel kwalijk."

Jan van Halst vindt de kritiek op Van Basten eveneens overtrokken. "Alle nuance verdwijnt. Van Basten moet nu bijna gestenigd worden en dat gaat mij ook te ver." Youri Mulder merkt op dat het incident breed wordt uitgemeten in de Nederlandse en buitenlandse pers en 'zijn eigen leven' gaat leiden. Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, spreekt van een 'heel foute kleedkamergrap'. "Je moet er ook eerlijk over zijn: het was superstom om dat te roepen. Dat lijkt me duidelijk. Maar wat het daarna teweegbrengt, is wel een fascinerend mechanisme van deze tijd."

Van Basten moet maandag op gesprek komen bij FOX Sports naar aanleiding van zijn uitspraak. Een woordvoerder van de zender liet aan De Telegraaf weten dat intern wordt besproken wat men met de situatie aan moet. Van Basten bood zijn excuses al aan, maar lijkt te moeten vrezen voor consequenties. Heracles-trainer Wormuth bevestigde zondag dat Van Basten contact met hem heeft opgenomen en zegt zich niet aangesproken te voelen door de uitspraak van de oud-topvoetballer.