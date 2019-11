Hazard kijkt zijn ogen uit: ‘Als ik hem morgen kan halen, ga ik het proberen’

Eden Hazard ziet Kylian Mbappé graag bij Real Madrid voetballen. De Belgische aanvaller is diep onder de indruk van de kwaliteiten van de dribbelaar van Paris Saint-Germain en hoopt dat de wereldkampioen in de toekomst naar het Santiago Bernabéu verkast. "Hij heeft echt veel talent", begint Hazard in gesprek met Le Parisien over Mbappé.

"Over een paar jaar is hij zeker de beste speler ter wereld. Veel spelers zouden deze eretitel kunnen claimen, maar als Kylian zo doorgaat, zal hij zeker een van de grootste spelers in de geschiedenis zijn. Een voetballer droomt altijd om met de beste spelers te werken. Als ik Kylian morgen naar Real kan halen, zal ik het proberen", zegt Hazard.

"Maar ik ben niet de enige die hier over kan bepalen. En daarnaast denk ik niet dat iemand mij om een mening gaat vragen", stelt de aanvaller, die de winnaar van de Ballon d'Or van 2019 bij Liverpool ziet voetballen. "Ik zou het aan een speler van Liverpool geven. Sadio Mané, Mohamed Salah of Virgil van Dijk", aldus Hazard, die ook wordt gevraagd naar Karim Benzema.

De spits maakt dit seizoen indruk bij Real Madrid, maar mag zijn kwaliteiten niet tonen bij de nationale ploeg van Frankrijk. "Ah, dat zijn Franse problemen. Ik kan alleen maar over zijn optredens oordelen. En op basis hiervan is het niet normaal dat Karim niet wordt opgeroepen. Karim is momenteel de beste spits: hij scoort en speelt bij de beste club ter wereld. Voor ons Belgen is het beter dat Benzema er niet bij is."