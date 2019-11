Boëtius schittert bij dikke en verrassende thuisnederlaag Schreuder

TSG Hoffenheim heeft zondagavond een pijnlijke nederlaag geleden. In eigen huis ging de ploeg van trainer Alfred Schreuder na vijf competitiezeges op rij met 1-5 onderuit tegen FSV Mainz 05, dat een helft lang met tien man op het veld stond. In de tweede helft wisten de bezoekers echter naar een riante winst te komen, mede dankzij een assist en goal van Jean-Paul Boëtius.

Hoffenheim was de grote favoriet bij het treffen, aangezien de formatie van Schreuder op de achtste plek op de Bundesliga bivakkeerde, terwijl Mainz in de degradatiezone stond. Toch had Hoffenheim uiteindelijk weinig in te brengen tegen het bezoek. Na een halfuur spelen zette Levin Oztunali de 0-1 op het scorebord. De middenvelder kon afwerken na een fraaie aanval waar ook Boëtius bij betrokken was. Vlak voor rust kreeg Mainz een enorme domper te verwerken. Bote Baku moest met een rode kaart het veld verlaten door een charge op het been van Sebastian Rudy.

Toch liep Mainz uit naar een dikke overwinning. Pavel Kaderabek had zijn eigen lichaam niet onder controle en schoot in eigen doel, terwijl Pierre Kunde Malong ook nog een doelpunt maakte op aangeven van Boëtius. In de slotfase kwamen Andrej Kramaric en Boëtius nog tot scoren. De Nederlander produceerde een prachtige goal door vanaf het middenveld naar het vijandelijke doel te dribbelen en te scoren. Malong verzorgde het slotakkoord: 1-5. Door de zege klimt Mainz naar plek dertien, terwijl Hoffenheim achtste blijft.