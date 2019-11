Kenneth Perez ziet nieuwe Guti tussen rotzooi: ‘Hij is toch zo lekker, man’

PSV wist zondag met 2-1 af te rekenen met sc Heerenveen door twee treffers van Steven Bergwijn. Kenneth Perez zag dat de Eindhovenaren in de tweede helft wankel waren, maar dat men kon teren op vaardigheden van enkele kwaliteitsspelers. De Deense analist stipt bij FOX Sports vooral de kwaliteiten van Mohamed Ihattaren aan.

"Mark van Bommel heeft de twee spelers die steeds ontbraken naar ongekende hoogte gebracht (qua lof, red.)", begint Perez over de afwezigheid van Bergwijn en Donyell Malen en hun meerwaarde voor PSV. "Dan moet het vandaag gebeuren en dan is het wel heel lekker dat Bergwijn die doelpunten maakt." Daarna vervolgt Perez zijn lofzang door naar Ihattaren te wijzen.

"Je ziet veel rotzooi in zo'n weekend, veel gebrekkige spelers. Maar die Ihattaren is toch zo lekker, man. Hoe hij het ziet... Hij is ook helemaal opgeleefd met die twee erbij. Hij voelt niet waar Malen staat, maar waar Malen heenloopt." Perez haalt in zijn betoog de woorden van Wesley Sneijder aan. De oud-middenvelder stelde dat Guti, icoon van Real Madrid, ook deze kwaliteiten had.

"Guti wist ook waar hij (de medespeler, red.) stond, maar Guti wist ook waar hij heenliep. Dat is best wel gaaf. Ihattaren maakt mij wel blij als ik voetbal zit te kijken. Want ik zie toch een aantal dingen..." Door de overwinning staat PSV nu op 27 punten uit 14 wedstrijden. De ploeg van Van Bommel staat momenteel vijf en elf punten achter op respectievelijk AZ en Ajax.