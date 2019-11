De Boer denkt bij Afellay aan situatie Heitinga: ‘Soms zie je het zelf niet’

Ibrahim Afellay is de eerste aanvoerder van PSV, maar kwam dit seizoen nog niet in actie in een officieel duel namens de Eindhovenaren. In aanloop naar het duel met sc Heerenveen gaf trainer Mark van Bommel aan dat hij de middenvelder nog niet goed genoeg vindt om in actie te laten komen en die woorden herhaalde hij zondag na afloop van de 2-1 overwinning op de Friezen. Ronald de Boer vergelijkt de situatie van Afellay met die van John Heitinga, die op latere leeftijd terugkeerde bij Ajax, niet aan de hoge verwachtingen kon voldoen en een punt zette achter zijn loopbaan.

Afellay revalideerde vorig seizoen bij PSV en kreeg uiteindelijk een eenjarig contract aangeboden. Hij wacht nog altijd op zijn rentree in de Eredivisie. “Hij maakt grote stappen, maar het is nog niet goed genoeg”, aldus Van Bommel tegenover FOX Sports. “De oefenwedstrijden zijn goed voor hem, maar om te beginnen niet. Ik kan hem wel in laten vallen, maar dat moet je per situatie bekijken.” De trainer laat weten dat Afellay nog gretig is. “Daarom praten we elke keer met hem. Ik kan niemand garantie geven. Het belangrijkste is dat hij fysiek in orde is en zijn niveau weer haalt.”

De Boer vindt het goed dat Van Bommel Afellay geen garantie geeft op speelminuten. “Als trainer moet je dat nooit garanderen”, reageert de oud-voetballer. “Ik kan me de situatie van John Heitinga herinneren, onder Frank (De Boer, red.). Iedereen dacht toen ook dat hij er klaar voor was en hij dacht het zelf ook. Soms zie je het zelf niet in en soms valt het kwartje wel. Maar het is te hopen voor Afellay dat hij speelminuten krijgt. Het is alleen niet gemakkelijk, net zoals hij (Van Bommel, red.) terecht zegt. Hij is er twee jaar uitgeweest en je hebt de jonge jongens die daar lopen, zoals Ihattaren. Daar had hij ook kunnen spelen, maar dat gebeurt niet. Dus het wordt er niet makkelijker op.”