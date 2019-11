VVV wint na ontslag Maaskant voor het eerst sinds 14 september

VVV-Venlo weet eindelijk weer wat winnen is. Na de 2-1 overwinning op FC Groningen op 14 september volgden zeven competitienederlagen op rij met het ontslag van Robert Maaskant als gevolg. Onder leiding van interim-trainer Jay Driessen viel er eindelijk weer wat te juichen in Venlo. Voor eigen publiek werd FC Twente met 2-1 opzij gezet.

Op het eigen kunstgrasveld zocht VVV de aanval en kreeg het in de eerste 45 minuten de beste kansen. FC Twente was al een paar keer ontsnapt aan een achterstand toen Peter van Ooijen na 34 minuten spelen voor de 1-0 zorgde. Na goed voorbereidend werk van Evert Linthorst plaatste de middenvelder de bal in de hoek achter doelman Joël Drommel. Nog geen twee minuten later was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Een voorzet van Tobias Pachonik werd op waarde geschat door Elia Soriano, die met de kop scoorde. De comfortabele voorsprong was verdiend, want Twente maakte geen geweldige indruk in Venlo.

Toch deden de bezoekers nog voor rust wat terug. Aitor Cantalapiedra wist Haris Vuckic te bereiken en de spits schoot onhoudbaar binnen in de verre hoek. De Sloveense spits is bezig aan een sterk en effectief seizoen. Met zijn achtste schot op doel maakte hij alweer zijn achtste doelpunt in deze Eredivisie-jaargang. Vlak na rust was Twente dicht bij de gelijkmaker na een dribbel van Aitor in het strafschopgebied. Joel Latibeaudiere kreeg de bal voor zin voeten en schoot in het zijnet. Aan de andere kant kreeg Soriano een dot van een kans, maar Drommel lag in de weg en voorkwam de 3-1.

Het spel golfde op en neer met mogelijkheden voor beide ploegen. Met nog twintig minuten op de klok kreeg Jonathan Opoku dé kans om de marge weer op twee te brengen. Geheel vrijstaand kreeg hij de bal bij de tweede paal in zijn voeten. Drommel kwam uit en verkleinde zijn doel, waardoor de aanvallende middenvelder van VVV niet tot scoren kwam. Het was de zoveelste keer deze wedstrijd dat Drommel zijn ploeg op de been hield. De thuisploeg kreeg genoeg kansen om het duel te beslissen, maar telksens faalden de aanvallers in de afronding. Vuckic kreeg in de 88ste minuut nog een enorme kans. Van dichtbij werkte hij de bal hard over. Met zes minuten blessuretijd bleef het spannend tot aan de laatste seconde, maar trok VVV de overwinning over de streep.