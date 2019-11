Entree van Honda bezorgt dolend Vitesse geen broodnodige wederopstanding

Sparta Rotterdam heeft Vitesse zondagmiddag de vierde opeenvolgende nederlaag toegediend in de Eredivisie. Door doelpunten van Jurgen Mattheij en Bryan Smeets won Sparta voor eigen publiek met 2-0 en boekte het de eerste overwinning in vijf duels. Sparta stijgt naar de elfde plek, terwijl Vitesse vijfde blijft staan met hetzelfde puntenaantal als nummer vier FC Utrecht en nummer zes Willem II. De stand op de ranglijst biedt nog geen reden tot paniek, maar het vertoonde spel op Het Kasteel zal trainer Leonid Slutsky niet positief hebben gestemd.

Veel ogen waren in Rotterdam gericht op Keisuke Honda, die zijn rentree maakte in de Eredivisie. De Japanner had direct een basisplaats in zijn eerste wedstrijd voor Vitesse en werd door Slutsky achter spits Tim Matavz geposteerd. Het was echter Sparta dat, in de 900ste thuiswedstrijd in de Eredivisie, na een halfuur de leiding greep. De ploeg van voormalig Vitesse-coach Henk Fraser kwam steeds beter in de wedstrijd en beloonde zichzelf via een kopbal Mattheij, na een voorzet van Smeets. De bal was buiten bereik van Remko Pasveer: 1-0.

Vitesse speelde geen indrukwekkende eerste helft, maar creëerde wel enkele mogelijkheden. In de openingsfase schoot Thomas Buitink uit de draai tegen de paal, terwijl een kopbal van Max Clark werd gepareerd en een volley van Matavz in de blessuretijd van de eerste helft rakelings over het doel van Ariel Harush zeilde. Verder was het voetbal van de bezoekers traag en ontbrak de creativiteit, ondanks de entree van Honda.

De grootste mogelijkheid voor Honda om zijn terugkeer in de Eredivisie te verzivleren met een treffer, was tien minuten na de rust: de aanvallende middenvelder kreeg de bal rond de rand van het strafschopgebied voor de voeten en stuitte op Harush. De keeper had even daarvoor al een katachtige redding verricht op een kopbal van Matavz. Het tempo lag beduidend hoger dan voor de rust en dat kwam de amusementswaarde ten goede.

Er ontstonden nog meer mogelijkheden aan weerszijden, zoals voor Lars Veldwijk vanuit een lastige hoek en nog een kopbal van Honda die niets opleverde. Vitesse zocht naar de gelijkmaker, maar bleef slordig voetballen en maakte het zichzelf daardoor moeilijk. Tien minuten voor tijd werd Honda naar de kant gehaald en maakte Navarone Foor zijn opwachting. Niet veel later was het echter Sparta dat de wedstrijd naar zich toetrok, toen Smeets vanbinnen het strafschopgebied als eindpunt fungeerde na een rappe counter en de bal in de rechterhoek plantte: 2-0.