‘Ik weet wel dat Ajax me in de gaten houdt, af en toe hoor je wat’

Sven Botman baalt van de 2-1 nederlaag van sc Heerenveen tegen PSV zondagmiddag. De Friezen stonden in het Philips Stadion na 45 minuten op een 2-0 achterstand, waarna de bezoekers zich in de tweede helft enigszins herpakten. De verdediger van Heerenveen zag dat het eerste bedrijf van Heerenveen veel slechter was dan de tweede helft.

"Hoe ziek ik ervan ben? Behoorlijk. Onze eerste helft was niet onze beste eerste helft. De tweede helft hebben we laten zien wat we kunnen. Een puntje zat er wel in", zegt Botman in gesprek met Voetbal International. De stopper weet wel wat het verschil was. "Het is maar één woord: lef. Je ziet in de eerste helft dat niet iedereen de bal wil hebben en knokt voor elk gaatje."

Botman is inmiddels een vaste en gewaardeerde kracht bij Heerenveen. De verslaggever van het weekblad stelt dat niemand het in Friesland nog over de naar Ajax vertrokken Kik Pierie heeft. "Dat mag men zeggen, dat is hun oordeel. Ik doe gewoon mijn ding en het gaat goed. Ik speel alles. Ik ben verhuurd met het doel om mezelf te ontwikkelen. Dat lukt nu, dus zo doorgaan."

"Ik weet wel dat Ajax me in de gaten houdt. We zullen zien hoe het aan het einde van het seizoen loopt. Ik kan het nu nog niet vertellen, dat is een beetje te vroeg. Af en toe hoor je wat, maar het is niet wekelijks. Ik doe mijn eigen ding en zij doen hun eigen ding. Uiteindelijk zullen we in de winter en zomer wel weer even samenkomen", besluit de negentienjarige verdediger.