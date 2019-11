33 vragen voor Bergwijn: ‘Onder zijn matties heeft hij het hoogste woord’

Steven Bergwijn werd zondag de man van de wedstrijd voor PSV tegen sc Heerenveen (2-1), maar stond na afloop volgens Ronald de Boer 'een beetje timide' voor de camera van FOX Sports. Hoewel hij door Jan-Joost van Gangelen het hemd van het lijf werd gevraagd, reageerde Bergwijn kortaf op de vragen van de presentator. Volgens De Boer is het een aspect waarin de buitenspeler, die beide doelpunten voor zijn rekening nam, zich kan verbeteren.

In het interview van vierenhalve minuut kwamen er 33 vragen of opmerkingen van Van Gangelen waar Bergwijn op kon reageren. "De een praat heel veel, bij de ander moet je het een beetje eruit trekken. Dat maakt ook niet uit", vat Van Gangelen zijn interview zelf lachend samen. "Nou, daar kan hij nog wel stappen in zetten", reageert De Boer. "Het is een goede speler en onder zijn matties zal hij wel het hoogste woord hebben. Maar hij is een beetje timide in mijn ogen. Laat je gelden, op een goede manier. Je hebt recht van spreken en je mag gewoon je mening geven."

Een van de onderwerpen waar Bergwijn vragen over kreeg, was het aanvoerderschap bij PSV. Denzel Dumfries nam de band over van Pablo Rosario en Bergwijn gaf aan dat er met de PSV-selectie gesproken is over het aanvoerderschap. “Ik denk dat het gewoon bij de trainer lag. Mij maakt het niet uit wie de captain is, ze zijn allebei goede aanvoerders”, zei de aanvaller, die zondag twee keer scoorde tegen Heerenveen. “Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en Dumfries is meer een prater. Ik denk wel dat hij het goed gaat doen als aanvoerder. “

De Boer denkt dat de kwestie van het aanvoerderschap een thema was binnen de spelersgroep. "Hij geeft aan dat erover gesproken is. Normaal zou je zeggen dat de trainer zoiets heeft besloten, maar het was misschien toch een puntje van aandacht", aldus de analist. "Dat hebben ze toch besproken en dat is alleen maar goed. Hij zegt dat het niet uitmaakt en dat is misschien ook wel zo, maar je wordt er toch iedere keer mee geconfronteerd. Rosario ook. Het wekt soms irritatie bij de fans en dat moet gewoon verbannen worden. Dat is nu wel gebeurd, denk ik. Als je ze ziet voor de camera, dan kijken mensen toch liever naar Dumfries dan naar Rosario."