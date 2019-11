Justin Kluivert en AS Roma hebben geen moeite met Balotelli-loos Brescia

AS Roma heeft zondagmiddag met ruime cijfers gewonnen van Brescia (3-0). De thuisploeg kwam in eerste instantie niet door de hechte defensie van de bezoekers, maar in de tweede helft werd alsnog afstand genomen. Justin Kluivert had een basisplaats bij Roma, al kwam de vleugelaanvaller niet tot scoren. De Romeinen stijgen naar de vierde plaats in de Serie A en staan in punten gelijk met buurman en nummer drie Lazio. Bij Brescia ontbrak Mario Balotelli vanwege een disciplinaire schorsing.

De aanhang van Roma moest tot de tweede helft wachten op de openingstreffer. Chris Smalling kopte vijf minuten na rust raak uit een afgemeten hoekschop van Lorenzo Pellegrini. De van Manchester United gehuurde centrumverdediger was ook betrokken bij het tweede doelpunt van Roma, ditmaal als aangever. De mandekker werd op zijn beurt op fraaie wijze aangespeeld door Kluivert. Gianluca Mancini knalde de bal vervolgens van binnen het strafschopgebied in de linkerbovenhoek. Na bijna een uur spelen leek het duel al beslist in het Stadio Olimpico.

Halverwege de tweede helft maakte Edin Dzeko aan alle spanning een einde in Rome. De aanvalsleider knalde de bal in de bovenhoek nadat hij goed anticipeerde op een hoekschop. Kort daarvoor zag uitblinker Smalling een goede kopkans in rook opgaan. In de restant van de wedstrijd bleef Rome op zoek naar een grotere marge, maar onder meer Dzeko en Aleksandar Kolarov werden gestuit in kansrijke positie.

In de slotfase werd onder meer Nicolò Zaniolo naar de kant gehaald bij de thuisploeg. Kluivert mocht echter tot het laatste fluitsignaal op het veld blijven staan van trainer Paulo Fonseca. Brescia moest wederom een nederlaag slikken en blijft derhalve hekkensluiter in de Serie A. Balotelli ontbrak in de wedstrijdselectie omdat hij donderdag van het trainingsveld werd gestuurd door trainer Fabio Grosso. Het is nog niet bekend wanneer de aanvaller weer terugkeert bij de laagvlieger.