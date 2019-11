RKC redt in extremis punt in eerste clash met FC Emmen op hoogste niveau

RKC Waalwijk heeft de eerste ontmoeting met FC Emmen op het hoogste niveau zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld. Michael de Leeuw scoorde al na een kwartier spelen en leek uit te groeien tot matchwinner. In de slotseconden van de blessuretijd kwam RKC alsnog op gelijke hoogte, toen Sylla Sow op knappe wijze wist te scoren. De thuisploeg stond toen al met tien spelers, na de rode kaart voor Hans Mulder.

De Leeuw brak de ban in Waalwijk al na een kwartier spelen, al was de geroutineerde aanvaller enigszins fortuinlijk. Zijn schot van binnen het strafschopgebied werd namelijk van richting veranderd door RKC-verdediger Mulder. RKC ging daarna op jacht naar de gelijkmaker, maar het ontbrak de formatie van trainer Fred Grim aan stootkracht voorin. Feyenoord-huurling zag echter nog een geplaatst schot naast het doel verdwijnen, terwijl Darren Maatsen ook geen geluk had. De aanvaller tekende voor de 1-1, maar volgens de VAR gebeurde dat in buitenspelpositie. Scheidsrechter Richard Mertens keurde de treffer dan ook af.

In de tweede helft bleef het spelbeeld eigenlijk onveranderd. RKC bleef zoeken naar openingen in de Emmen-defensie, maar tot echt grote kansen leidde dat niet. Mulder en Hans Rienstra zagen schoten gekeerd worden door Emmen-doelman Dennis Telgenkamp. Aan de andere kant verzuimde Filip Ugrinic om de marge voor Emmen te vergroten, want hij werd gestuit door RKC-keeper Etienne Vaessen. De Leeuw maakte dat niet meer mee, want de matchwinner werd een kwartier voor tijd vervangen door Ruben Roosken.

Ook Mulder stond op dat moment niet meer op het veld, want de geroutineerde verdediger kreeg zijn tweede gele kaart, en dus rood, voor een zware overtreding op Sergio Peña. RKC ging ook met tien spelers vol voor een punt en was daar nog dicht bij via Vente en Mario Bilate. Vente wist echter alleen voor Telgenkamp niet af te ronden, terwijl ook Bilate het vizier niet op scherp had staan. Pas in de zesde minuut van blessuretijd kwam RKC langszij, toen Sow een doorgekopte bal van Hannes Delcroix in de verre hoek deed belanden. Kort daarna klonk het laatste fluitsignaal.