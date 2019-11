Steven Bergwijn is bij rentree goud waard voor PSV

PSV heeft voor het eerst sinds 6 oktober weer een wedstrijd gewonnen. Zondag werd op eigen veld tegen sc Heerenveen een einde gemaakt aan een zwakke serie. Donyell Malen en Steven Bergwijn keerden na wekenlange absentie weer terug in de basis en laatstgenoemde maakte het verschil met twee doelpunten. Jens Odgaard tekende na rust voor de aansluitingstreffer, maar verder dan 2-1 kwamen de Friezen niet.

PSV-trainer Mark van Bommel greep zondag in door Pablo Rosario de aanvoerdersband af te nemen. Denzel Dumfries is de nieuwe tweede captain achter eerste keus Ibrahim Afellay, die zondag opnieuw niet in actie kwam. Met Bergwijn en Malen binnen de lijnen was PSV in aanvallend opzicht een stuk dreigender dan de afgelopen periode. De Eindhovenaren zochten nadrukkelijk de aanval en waren dicht bij de 1-0 toen Nick Viergever op de paal kopte. Het openingsdoelpunt liet niet lang op zich wachten, want na iets meer dan een kwartier was het Bergwijn die scoorde. Timo Baumgartl veroverde de bal op het middenveld met behulp van Rosario, waarna Bergwijn oppikte en richting het doel stoomde. Met een verwoestende uithaal vanaf circa twintig meter passeerde hij Warner Hahn.

Heerenveen kwam weinig in het spel voor en deelde alleen via Chidera Ejuke een speldenprikje uit. Het was PSV dat de lakens uitdeelde en na 36 minuten spelen op een 2-0 voorsprong kwam via opnieuw Bergwijn. De Oranje-international kreeg op de linkerflank de bal aangespeeld, kapte naar binnen en scoorde in de verre hoek. De voorsprong was verdiend, al ontsnapte de thuisploeg op slag van rust aan de aansluitingstreffer. Baumgartl liet zich kinderlijk eenvoudig uitkappen door Jens Odgaard en haalde opgelucht adem toen de Heerenveen-spits geen doel trof.

Omdat PSV het na rust naliet om de voorsprong verder uit te breiden, bleven de bezoekers uit Friesland hopen op een resultaat. Die hoop werd nog groter toen Odgaard in de 55ste minuut uit het niets raak schoot. Hij kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en kon in alle vrijheid uithalen. Met nog 35 minuten op de klok kantelde de wedstrijd en was het PSV dat achteruit werd gedrongen. Van Bommel haalde de leeggespeelde Bergwijn naar de kant en zonder hem was het pover wat PSV in de tweede helft liet zien.

Heerenveen nam de overhand in het Philips Stadion en zocht naar de 2-2. Unnerstall moest regelmatig in actie komen voorkwam verschillende keren een tegendoelpunt. Dat hij tien minuten voor tijd geel kreeg voor tijdrekken was veelzeggend. Heerenveen-trainer Johnny Jansen bracht in de slotfase metm Anders Dreyer nog een extra aanvaller binnen de lijnen. PSV was in de laatste minuten de weg kwijt en moest in de negentigste minuut Unnerstall danken. De sluitpost voorkwam met een uitstekende ingreep dat Sven Botman voor de gelijkmaker tekende. Ook in de vijf minuten blessuretijd bleek Unnerstall niet meer te passeren.