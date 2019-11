Ali Boussabon ziet ‘toekomstig Oranje-international’ schitteren tegen Feyenoord

Deyovaisio Zeefuik wordt bewierookt na de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord (1-1) van zondagmiddag. De rechtsback van Groningen viel op met zijn fanatieke en gedurfde rushes langs de flank en maakte Tyrell Malacia van Feyenoord onschadelijk. Ali Boussabon ziet in Zeefuik zelfs een potentieel international voor het Nederlands elftal, zo stelt de analist na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports.

Boussabon schaart zich achter presentatrice Fresia Cousiño Arias, die opmerkt dat Zeefuik 'razendsnel is en geen enkel duel schroomt', maar nog wel wat overzicht mist. "Als hij daaraan werkt, ligt zijn plafond heel hoog", reageert Boussabon. "Ik zie hem ook bij Jong Oranje spelen: laatst tegen Jong Engeland, met spelers van Manchester United en de bende. Dan brengt hij gewoon hetzelfde en doet hij het ook heel goed."

De 21-jarige Zeefuik, die dinsdag een assist gaf tijdens de oefenwedstrijd van Jong Oranje tegen Engeland (2-1), wordt door de oud-voetballer omschreven als 'een jongen met heel veel energie, kracht en snelheid.' "En als hij dat laatste ook nog verbetert – wat nog kan, omdat hij nog zo jong is – dan zie ik een toekomstig rechtsback van het Nederlands elftal in hem." Zelf toont Zeefuik zich in gesprek met RTV OOG tevreden over zijn optreden, al geeft hij toe dat er ruimte voor verbetering is.

"Ik vind dat ik in de eindfase belangrijker moet zijn, en met een betere voorzet kan komen. Dan kunnen we misschien op 2-1 komen. Maar ik gooi er veel energie in, dat is mijn spel", aldus Zeefuik, die aangeeft teleurgesteld te zijn over het resultaat tegen Feyenoord. De wijze waarop Feyenoord via Luis Sinisterra op voorsprong kwam, was volgens de vleugelverdediger onnodig. "We hebben het weggegeven door een eigen foutje. De restverdediging stond niet goed en dat is jammer. Eigenlijk waren ze niet gevaarlijk, maar met een counter kwamen ze op 0-1. Zulke dingen mogen we niet weggeven."