‘Ongeloof’ bij Feyenoord om beslissing van Jeroen Manschot bij 1-1 stand

Trainer Dick Advocaat vindt niet dat Feyenoord meer had verdiend dan het 1-1 gelijkspel tegen FC Groningen van zondagmiddag. De ervaren oefenmeester laat echter ook een minder positief geluid horen, want volgens Advocaat had Groningen-verdediger Mike te Wierik een rode kaart moeten krijgen van scheidsrechter Jeroen Manschot toen hij in de tweede helft, bij een stand van 1-1, de doorgebroken Luis Sinisterra neerhaalde. De VAR beoordeelde het incident ook, maar vond niet dat Manschot een duidelijke fout maakte met het uitdelen van geel.

"Ik sta hier niet om die jongen een rode kaart te geven, maar dat kan iedereen zien: dit is een rode kaart", verklaart Advocaat na afloop tegenover FOX Sports. "Het gebeurde vlak voor mij, hij legde écht zijn arm om zijn nek en hij hield hem beet. Die jongen kan anders zo doorlopen naar de goal, dat is een kwaliteit van hem. Ik vind dat de scheidsrechter hier in de fout ging." Te Wierik weet dat hij goed wegkwam met de gele kaart. "Dat gevoel had ik zelf ook wel een beetje. Maar goed, de VAR heeft ook al een paar keer tegengezeten. Maar het was niet handig van mij en hij deed het slim."

Groningen kwam uit een strafschop op gelijke hoogte, nadat Te Wierik in het strafschopgebied was onderuitgehaald door Jens Toornstra. Advocaat heeft geen moeite met de beslissing van Manschot om naar de stip te wijzen. "Dat had de scheidsrechter goed gezien", aldus de opvolger van Jaap Stam in De Kuip. "Het was wel een onnodige strafschop, want het was niet eens een kans. Toornstra had niets hoeven te doen."

"Ik heb het niet helemaal gezien, maar ik dacht niet dat het een strafschop was", verwijst verdediger Eric Botteghin bij RTV Rijnmond naar de overtreding van Toornstra op Te Wierik. "Ik moet de beelden nog terugzien." Toornstra verklaarde dat er wel degelijk contact was met Te Wierik, waardoor Botteghin zijn mening enigszins herziet. "Dan is het dus wel een penalty." De Feyenoord-stopper vindt net als Advocaat dat Te Wierik een rode kaart had moeten krijgen. "Jazeker. Ongelooflijk dat hij (Manschot, red.) hem niet geeft. Ik snap ook niet dat de VAR niets doet. Ze moeten dat checken, ze hebben daar de tijd voor. Ze hebben de beelden, maar nog geven ze geen rode kaart. Dat snap ik niet."