Sterling stelt krankzinnige deal uit vanwege Guardiola

Maurizio Sarri hoopt in januari herenigd te kunnen worden met Emerson Palmieri. De vleugelverdediger is bij Chelsea echter een vaste waarde, waardoor Juventus vermoedelijk met een fors bedrag op de proppen moet komen. (Corriere dello Sport)

Na anderhalf jaar heeft West Ham United genoeg gezien van Carlos Sánchez. De Colombiaanse middenvelder is voor iets meer dan een miljoen euro op te halen bij the Hammers . (The Sun)

Roland Duchâtelet wil Charlton Athletic op korte termijn van de hand doen. De Belgische zakenman hoopt een bedrag van 67 miljoen euro over te houden aan de Championship-club. (The Sun)