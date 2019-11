Advocaat lijdt eerste puntverlies in Eredivisie sinds Feyenoord-entree

Dick Advocaat is er, na overwinningen op VVV-Venlo en RKC Waalwijk (en een gelijkspel tegen BSC Young Boys in de Europa League), voor het eerst niet in geslaagd om een Eredivisie-wedstrijd te winnen als trainer van Feyenoord. Zondagmiddag werd het op bezoek bij FC Groningen 1-1, nadat de thuisploeg in de tweede helft vanaf de strafschopstip een doelpunt van gelegenheidsspits Luis Sinisterra weg kon poetsen. FC Groningen en Feyenoord blijven door deze remise de nummers negen en tien van de Eredivisie, al komen zij qua punten wel op gelijke hoogte met sc Heerenveen en Heracles Almelo.

Naast aanvalsleider Nicolai Jörgensen waren ook Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps vanwege blessures niet beschikbaar en zij werden in de basiself vervangen door respectievelijk Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia. Het door blessures geplaagde Feyenoord kreeg desondanks wel de eerste goede kansen van de wedstrijd via Steven Berghuis en Sinisterra. Eerstgenoemde schoot na een kleine tien minuten spelen echter net naast, terwijl een kopbal van Sinisterra vlak voor het doel van Sergio Padt langs vloog.

FC Groningen liet zich met bijna twintig minuten op de klok ook voor het eerst in aanvallend opzicht zien en de paal van het doel van Kenneth Vermeer was het enige wat een doelpunt van Ajdin Hrustic in de weg stond. De Trots van het Noorden voerde in de fase na deze mogelijkheid de druk nog verder op, maar kreeg uiteindelijk toch het deksel op de neus. Feyenoord kon na een afgeslagen aanval namelijk met drie man uitbreken, waarna Sam Larsson Sinisterra op Sergio Padt afstuurde en de aanvaller ijzig kalm bleef in de afronding.

De thuisploeg zette in de tweede helft aan op zoek naar een gelijkmaker en Leroy Fer moest er al snel aan te pas komen om een afgemeten voorzet van Django Warmerdam op Kaj Sierhuis te onderscheppen. Feyenoord liet zich in deze fase echter ook weer zien uit de counter en aan de overkant liet Berghuis een kans om de voorsprong te verdubbelen liggen. Deze misser bleek een dure toen Jens Toornstra even later tijdens het uitverdedigen Mike te Wierik raakte en zo een strafschop weggaf, die feilloos werd benut door Samir Memisevic.

Arbiter Jeroen Manschot haalde zich met deze beslissing de woede van Advocaat en de spelers van Feyenoord op de hals en de scheidsrechter stond twee minuten later opnieuw in de schijnwerpers toen hij, nadat de VAR zich er eveneens over had gebogen, besloot om Te Wierik geel te geven na het neerhalen van de ogenschijnlijk doorgebroken Sinisterra. In de slotfase golfde het spel vervolgens op en neer en leek FC Groningen het meest nadrukkelijk op zoek naar de overwinning. De grootste kans was in de blessuretijd echter nog voor Feyenoord, maar Padt had een uitstekende redding in huis op een kopbal van Berghuis.