Van Basten belt Wormuth ‘midden in de nacht’ op: ‘Voor mij is het nu klaar’

Ajax won zaterdagavond met 4-1 van Heracles Almelo, maar na afloop ging het vooral over de dubieuze opmerking van Marco van Basten in de studio van FOX Sports. De analist riep 'Sieg Heil' na een interview van verslaggever Hans Kraay jr. met Heracles-trainer Frank Wormuth. Van Basten heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en die zijn ook geaccepteerd door de Duitse trainer in Nederlandse dienst.

"Hij (Van Basten, red.) belde me midden in de nacht op en zei dat het een slechte grap was", verklaart Wormuth zondag in gesprek met TC/Tubantia. "Hij had het gezegd omdat het Duits van Hans Kraay jr. zo slecht is en dat het niet om mij ging. Prima, ik heb in het Nederlands geantwoord dat ik me niet aangesproken voel." Wormuth is dan ook niet boos op Van Basten. "Het is oke voor mij, ik zie geen enkele connectie tussen zijn woorden en mezelf."

Merkel: 'We hebben vandaag gespeeld tegen de uiteindelijke landskampioen'

Wormuth stelde nog aan Kraay jr. voor om het interview in het Nederlands of Engels te doen. De verslaggever van FOX Sports koos er echter voor om de trainer van Heracles in het Duits aan te spreken. "Ik hoorde pas na de wedstrijd dat er iets was voorgevallen", aldus Wormuth, die zijn mening over de uitspraak van Van Basten niet aan de grote klok wil hangen. "Voor mij is het nu klaar, daar wil ik het niet over hebben. Het is de uitdaging van Marco, niet die van mij. Ik sta hier verder buiten."

In de Duitse pers werd schande gesproken over de mislukte grap van Van Basten. Met name BILD haalde fors uit naar de oud-aanvaller. Der Spiegel roemt Van Basten als speler, maar snapt niets van de 'Nazigroet' richting Wormuth. Laatstgenoemde snapt wel waarom er zoveel ophef is in zijn vaderland. "In Duitsland kun je vanwege de geschiedenis echt geen 'Sieg Heil' zeggen. Daarom pakken ze het groots op."