Driessen haalt uit na uitglijder: ‘Van Basten en Kramer, wat scheelt het?’

Valentijn Driessen heeft in zijn column voor De Telegraaf hard uitgehaald naar Marco van Basten, die zaterdagavond pijnlijk in de fout ging tijdens een live-uitzending van FOX Sports. Na een interview tussen Hans Kraay jr. en Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth riep Van Basten Sieg Heil, een nazileus die werd gebruikt in nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Basten heeft zijn excuses tijdens de uitzending aangeboden, maar Driessen heeft geen goed woord over voor de uitglijder van de oud-voetballer.

“Benieuwd of in het autobiografische boek ’BASTA’ van Marco van Basten ook een inlegvel ligt met excuses voor zijn ’Sieg Heil’ bij FOX Sports”, schrijft Driessen zondag, verwijzend naar het boek Johan Cruijff, De Biografie van Auke Kok. De auteur schreef dat Cruijff een miljoen euro per jaar ontving vanuit de Johan Cuyff Foundation, maar dat klopte niet en dus moet hij een rectificatie plaatsen, zo oordeelde de rechter. Driessen vindt de timing van de uitspraak van Van Basten uiterst ongelukkig. Hij wijst naar het weekend waarin aandacht wordt gevraagd voor het bestrijden van racisme in het voetbal. “Wat gaat er in iemands brein om als hij ’slecht Duits’, Hans Kraay jr. en/of Frank Wormuth associeert met ’Sieg Heil’?”

“Twee weken geleden noemde Van Basten ADO Den Haag-spits Michiel Kramer nog een 'patiënt' vanwege zijn gedrag op het veld in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De grote voetballer en goede voetbalanalist komt met veel weg en het 'Sieg Heil' zal ongetwijfeld geen consequenties hebben, maar Van Basten en Kramer, wat scheelt het?”, vervolgt Driessen, die stelt dat het bij Van Basten ontbeert aan empatisch vermogen. De chef voetbal van de krant schrijft dat de sociale antenne van de oud-international 'structureel verkeerd staat afgesteld'. “Hij vond het onzin dat Ruud Gullit Nelson Mandela prees, vond het normaal dat zijn vrouw zijn voetbaltas droeg en dacht dertig jaar geleden dat het minimumloon 4500 euro bedroeg. Van Basten diende ruim twee jaar lang als trekpop van FIFA-president Gianni Infantino.”

Driessen grijpt ook terug naar een ontmoeting tussen Van Basten en de Russsiche president Vladimir Putin tijdens het WK in 2018. “Hij liet zich door deze totalitair gekozen leider misbruiken als propagandamateriaal. Om na deze audiëntie op zijn Instagram-account een foto al handenschuddend met Poetin te posten met de tekst: 'Het was een eer om de Russische president, mr. Vladimir Poetin te ontmoeten'. Een foto die even later snel werd ingewisseld door een neutrale foto met heel het gezelschap”, weet Driessen. “Terwijl diezelfde Poetin in 2018 en in 2019 nog steeds verhindert dat de daders van het neerschieten van de MH17 in 2014, waarbij 298 mensen het leven verloren onder wie 193 met de Nederlandse nationaliteit, worden berecht.”