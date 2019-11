‘Als ik iets over zou mogen doen, dan was ik toch langer bij Ajax gebleven’

Anwar El Ghazi kwam in 2013 bij Ajax terecht en beleefde korte tijd later zijn entree in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. Vier jaar later kwam er echter een einde aan de samenwerking, omdat de aanvaller uit de Johan Cruijff ArenA moest vertrekken. El Ghazi, thans in dienst van Aston Villa, zou met de kennis van nu wellicht andere keuzes hebben gemaakt.

"Als ik dan toch iets moet kiezen om over te doen, dan zou ik misschien toch wel, ondanks dat ik weg moest bij Ajax, toch langer zijn gebleven", antwoordt El Ghazi op de vraag van Ziggo Sport wat hij graag anders had gedaan in zijn loopbaan. "Ook omdat ik wist dat Marcel Keizer een halfjaartje later was doorgestroomd naar het eerste elftal. Waardoor ik misschien een nieuwe kans zou krijgen. Dan had ik me misschien weer kunnen bewijzen."

"Dat is misschien het enige. Maarja, achteraf praten is natuurlijk heel makkelijk. Je weet nooit wie de trainer wordt. Dus dat zou dan misschien een moment zijn geweest", voegt El Ghazi daaraan toe. De vleugelaanvaller koos in januari 2017 voor een overgang naar Lille OSC, dat circa acht miljoen euro neerlegde. Medio 2018 kwam El Ghazi op huurbasis terecht bij Aston Villa en een jaar later maakte hij de overgang naar the Villans definitief.

El Ghazi doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, maar op een gegeven moment zag de Rotterdamse club geen heil meer in een verdere samenwerking. "Ik barstte in huilen uit", graaft El Ghazi in zijn geheugen. "Ik dacht er gewoon aan om te stoppen en wilde eigenlijk niet meer voetballen." De flankspeler denkt voorlopig niet na over een terugkeer in Oranje, als is er wel een sprankje hoop. "Ik speel weer in de Premier League, dus de kans is wel weer groot dat ik opgeroepen word. Maar ik moet gewoon blijven praten met mijn benen. Wie weet word ik dan opgeroepen, ik ben er klaar voor, ik ben ready. Ik speel niet voor niets in de sterkste competitie ter wereld. En dan is het aan Ronald Koeman", aldus de tweevoudig international.