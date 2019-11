‘Olympique Marseille voorlopig niet verlost van overbodige Strootman’

Olympique Marseille wil Kevin Strootman op korte termijn verkopen, maar La Provence weet zondag te melden dat de beleidsbepalers van de Zuid-Franse club nog niet erg gelukkig zijn in hun missie. Er zijn vooralsnog geen clubs die erover nadenken om Strootman tussentijds uit Marseille weg te plukken. Een terugkeer naar PSV wordt al enige tijd geopperd in de Franse pers, maar trainer André Villas-Boas wil liever niet dat de controleur in de winterstop vertrekt.

Strootman is volgens bovengenoemde Franse krant al in heel Europa aangeboden, maar een concreet bod op de 29-jarige middenvelder uit Nederland is nog niet binnengekomen op de burelen van de nummer drie in de Ligue 1. De ex-PSV'er drukt met zijn vermeende maandsalaris van 500.000 euro zwaar op de begroting, waardoor Marseille liever ziet dat hij eerdaags vertrekt uit het Stade Vélodrome

Ook het sportieve aspect speelt een rol, want Strootman heeft al enige tijd geen vaste plaats op het middenveld van Marseille. Villas-Boas kiest op het middenveld doorgaans voor Valentin Rongier, Boubacar Kamara en Morgan Sanson, waardoor Strootman het meestal moet doen met invalbeurten. De Portugese coach ziet de middenvelder echter als een volwaardig lid van de selectie, waardoor geruchten over een eventuele transfer naar PSV hem niet bevallen. "De transferperiode is voor spelers die niet aan spelen toekomen, niet voor spelers die wel geregeld spelen. We hebben Kevin hard nodig", zei Villas-Boas op een persmoment voorafgaand aan het uitduel met Toulouse van zondag.

Strootman staat al sinds afgelopen zomer op de transferlijst van Marseille. Voorzitter Jacques-Henri Eyraud liet destijds in de Franse pers optekenen dat een transfer het beste zou zijn voor beide partijen. Een definitieve overgang naar een andere club kwam echter nimmer van de grond. Strootman zelf wilde ook niet al na een jaar uit Frankrijk vertrekken. De Oranje-international, in 2018 voor 25 miljoen euro overgenomen van AS Roma, heeft in Marseille een doorlopend contract tot medio 2023.