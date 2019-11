PSV met Bergwijn, Malen en nieuwe aanvoerder tegen Heerenveen

Donyell Malen en Steven Bergwijn keren terug in de basis bij PSV voor het duel met sc Heerenveen. De twee aanvallers ontbraken de afgelopen weken vanwege blessureleed en zijn inmiddels hersteld. Denzel Dumfries neemt de aanvoerdersband over van Pablo Rosario, die zijn basisplaats behoudt. Hij vormt het middenveld met Ryan Thomas, terwijl Malen de diepe spits is met Ritsu Doan, Mohamed Ihattaren en Steven Bergwijn in zijn rug. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 14.30 uur.

Zonder Bergwijn en Malen won PSV geen wedstrijd en is het gat met koploper Ajax opgelopen naar veertien punten. Na de interlandperiode hoopt Van Bommel dat de rug gerecht kan worden voor eigen publiek. Eenvoudig wordt dat niet, want Heerenveen is de laatste periode op stoom en is al zeven wedstrijden zonder nederlaag.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek; Rosario, Thomas; Doan, Ihattaren, Bergwijn; Malen.

Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus; Bruijn, Faik, Kongolo; Ejuke, Odgaard, Van Bergen