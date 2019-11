Zondag, 24 November 2019

Man United en PSG melden zich met 60 miljoen in Rome

West Bromwich Albion vreest voor een snel vertrek van Nathan Ferguson. Er is buitenlandse interesse voor de vleugelverdediger, waardoor the Baggies overwegen om hem in januari te verkopen aan Tottenham Hotspur of Crystal Palace. (The Sun)

Na Atlético Madrid, Juventus, Manchester United en Paris Saint-Germain is ook Tottenham Hotspur in de markt voor Rúben Dias. De verdediger heeft bij Benfica een afkoopclausule van 66 miljoen euro in zijn contract. (Diverse Engelse media)

Manchester United is bereid om de portemonnee te trekken voor Nicolò Zaniolo. The Red Devils, die Chris Smalling in een eventuele deal zouden kunnen betrekken, hebben AS Roma laten weten dat zij zestig miljoen euro willen betalen voor het talent. (Il Messaggero) , die Chris Smalling in een eventuele deal zouden kunnen betrekken, hebben AS Roma laten weten dat zij zestig miljoen euro willen betalen voor het talent.

Manchester United krijgt echter wel forse concurrentie. Paris Saint-Germain is namelijk bereid om eveneens zestig miljoen euro te betalen voor de komst van Zaniolo. (Il Messaggero)

De nederlaag tegen Norwich City kan Marco Silva weleens zijn baan kosten. Het bestuur van Everton komt spoedig bij elkaar voor een crisisberaad en overweegt David Moyes aan te stellen als interim-manager. (BBC)