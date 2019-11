CAF nomineert twee Ajacieden voor prestigieuze Afrikaanse award

André Onana en Hakim Ziyech maken kans op een prestigieuze individuele prijs. De twee Ajacieden zijn door de Afrikaanse voetbalbond CAF genomineerd voor de titel Afrikaans Speler van het Jaar. De keeper en middenvelder annex buitenspeler behoren tot de dertig kanshebbers. Nog nooit won een Afrikaanse speler in dienst van een Nederlandse club deze award.

De CAF stelde de lijst met dertig spelers samen op basis van hun prestaties in 2019. Onana en Ziyech hebben zich namens Ajax laten gelden in de Champions League en wonnen zowel de Eredivisie als TOTO KNVB Beker. Zij gaan de concurrentie aan met spelers als Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah. Laatstgenoemde won de prijs de afgelopen twee jaar. Op 7 januari wordt de winnaar bekendgemaakt.

