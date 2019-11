Advocaat moet wijzigingen doorvoeren door afwezigheid van drie basisspelers

Feyenoord neemt het zondagmiddag op tegen FC Groningen en trainer Dick Advocaat moet een aantal basisspelers missen voor de confrontatie met de Trots van het Noorden. Nicolai Jörgensen, Ridgeciano Haps en Rick Karsdorp zijn door blessureleed alle drie niet van de partij in het Hitachi Stadion.

Jörgensen is zaterdag tijdens de laatste training voor de wedstrijd afgehaakt, zo weet RTV Rijnmond toe te voegen. Zijn positie in de punt van de aanval zal worden overgenomen door gelegenheidsspits Luis Sinisterra, terwijl Sam Larsson linksbuiten gaat spelen. Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia zullen in Groningen de backposities voor hun rekening nemen.

Centraal achterin keert Eric Botteghin terug in het hart van de defensie. Zijn rentree gaat ten koste van de basisplaats van Jan-Arie van der Heijden. Marcos Senesi, die in de vorige Eredivisie-wedstrijd tegen RKC Waalwijk in de 85e minuut het winnende doelpunt binnen kopte, behoudt zijn basisplaats wel.

FC Groningen en Feyenoord beginnen het duel, met allebei twintig punten, als de nummers negen en tien van de Eredivisie. Met name de thuisploeg is aan een goede serie bezig in de competitie, aangezien er van de laatste vijf wedstrijden vier werden gewonnen en een gelijk werd gespeeld. Feyenoord won na de nederlaag in De Klassieker die het vertrek van Jaap Stam inleidde van VVV-Venlo en RKC Waalwijk. Het eerste fluitsignaal in Groningen zal om 12.15 uur klinken.

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Warmerdam; Hrustic, El Messaoudi, Memisevic, El Hankouri; Asoro, Sierhuis

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Kökçü,, Toornstra; Berghuis, Sinisterra, Larsson.