Kraay jr. krijgt tijdens uitzending berichtje van ‘oliedomme’ Van Basten

Marco van Basten heeft zichzelf zaterdagavond behoorlijk in de nesten gewerkt. Terwijl Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth werd ondervraagd door verslaggever Hans Kraay junior, riep Van Basten in de studio van FOX Sports goed hoorbaar ‘Sieg Heil’, een nazileus die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gemaakt in nazi-Duitsland. Tijdens Goedemorgen Eredivisie gaan presentator Milan van Dongen en Hans Kraay junior nog even in op het incident.

“Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en Heracles was er een ongelukkig voordoen. Na een interview met Heracles-trainer Frank Wormuth in het Duits door Hans, maakte Marco van Basten een ‘Sieg Heil’-opmerking. Dat was uiteraard bedoeld als grap, maar het dekte die lading niet. Het was helemaal niet bedoeld om een vervelende opmerking te maken. Het was een grapje dat zijn uitwerking miste en daarvoor heeft Marco zijn excuses aangeboden. Ook namens FOX Sports willen we daarvoor onze excuses aanbieden. Ik hoop dat u dat accepteert”, zo richt Van Dongen zich tot de kijkers.

“Marco heeft Wormuth gebeld om zijn excuses aan te bieden en die zijn geaccepteerd. Hij zit nu te kijken en zou niet anders willen dan dat ik zeg: we hebben de laatste tijd veel veroordeeld met z’n allen en dit was olie, oliedom. Dat zal hij ook weten. Ik zeg het niet als schoolmeester, want als iemand veel domme dingen in zijn leven heeft gedaan, ben ik het”, haakt Kraay jr. in op het incident met Van Basten. Tijdens de uitzending heeft de analist een berichtje ontvangen van San Marco.

“Hij stuurt zojuist een berichtje en ik neem aan dat ik dat mag voorlezen”, vertelt de analist, terwijl hij zijn telefoon erbij pakt. “We appen niet veel, maar hij stuurt: ‘Dit is Marco van Basten. Het leven is net als voetbal. Soms schiet je raak en soms schiet je mis. Als je mis schiet, wil dat nog niet zeggen dat je een slecht mens bent. Sorry van gisteravond’.”