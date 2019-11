Ronald Koeman haalt voorbeeld aan: ‘Dat heeft hij altijd goed beheerst’

Ronald Koeman stond in het verleden als speler van Ajax, PSV, Barcelona en Feyenoord aan de top en de oud-verdediger is momenteel ook bezig aan een succesvolle periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Toch moet Koeman beamen dat Co Adriaanse gelijk had toen hij begin deze eeuw stelde dat ‘een goed paard niet automatisch ook een goede ruiter maakt’.

“Er zijn voorbeelden van wel, maar ik denk veel meer voorbeelden van niet”, vertelt de bondscoach in gesprek met de NOS. “Als je trainer wordt loop je tegen zoveel dingen aan waar je nooit weet van hebt gehad. Je denkt: ik moet een goede training maken en geven, maar het blijkt veel meer.” Koeman heeft echter in Guus Hiddink een goed voorbeeld gehad, zo geeft hij aan: “Je kunt veel beter een goede people manager zijn dan een goede trainer.”

Koeman trainde onder Hiddink bij PSV en was na zijn actieve loopbaan assistent-bondscoach in de tijd dat de ervaren oefenmeester de scepter zwaaide bij het Nederlands elftal. De huidige bondscoach heeft veel geleerd van Hiddink: “Met name omgang met spelers. De juiste snaar bij spelers weten te raken, dat heeft Guus altijd heel goed beheerst. Het is gewoon heel complex. Je hebt ook met media te maken, zéker tegenwoordig. En met de omgeving van spelers, wat allemaal van invloed kan zijn.”

Volgens Koeman kan het voor voormalige topspelers soms lastig zijn om zich in anderen te verplaatsen: “Zij gaan er vaak van uit: dit is een abc'tje, dit is heel makkelijk. Maar dat is niet altijd zo. Dus het inlevingsvermogen in opkomende spelers is belangrijk.” Daarnaast is het belangrijk voor trainers om fouten te kunnen maken, al gelooft Koeman niet dat een coach per se onderaan de ladder moet beginnen: “Marco van Basten zei weleens: 'Misschien was het voor mij beter geweest om eerst amateurs te trainen en niet direct het Nederlands elftal of Ajax.' Dat is voor de een wel zo, voor de ander niet.”