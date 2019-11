‘PSV wilde voor die positie voor een dubbeltje op de eerste rang zitten’

PSV trok afgelopen zomer de portemonnee voor onder meer Bruma (voor 15 miljoen euro overgenomen van RB Leipzig), Timo Baumgartl (voor 10 miljoen overgenomen van VfB Stuttgart) en Ritsu Doan (voor 7,5 miljoen overgenomen van FC Groningen). Geen van deze nieuwkomers heeft vooralsnog echter een onuitwisbare indruk achtergelaten en ook in de afgelopen periode slaagden zij er niet echt in om het gemis van Steven Bergwijn en Donyell Malen op te vangen. Arno Vermeulen zet dan ook zijn vraagtekens bij het aankoopbeleid van technisch manager John de Jong.

“Het is een behoorlijk dramatisch rijtje. Ibrahim Afellay heeft niet gespeeld, Olivier Boscagli bijna niet, de dure Bruma is geen basisspeler, Baumgartl is een ordinaire centrale verdediger van wie er in Nederland genoeg rondlopen en van Doan en Kostas Mitroglou val ik ook nog niet van mijn stoel. PSV heeft zijn geld niet goed besteed”, somt hij op voor zijn werkgever de NOS.

Als voorbeeld noemt Vermeulen de linksbackpositie, waarvoor PSV na het vertrek van Angeliño Boscagli en Valencia-huurling Toni Lato aantrok. Middenvelder Michal Sadílek maakt vooralsnog echter de meeste minuten op die plek: “Goede linksbacks zijn goud waard, maar PSV wilde voor de invulling van die positie blijkbaar voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat is faliekant mislukt.” Ook over Bruma is Vermeulen niet enthousiast: “Op basis van de cijfers had hij twee heel matige seizoenen bij Leipzig, en dat beeld laat hij vooralsnog ook in de Eredivisie zien. Hij speelt gedateerd voetbal, puur op snelheid en met een matige voorzet.”

Bruma weet nog geen indruk te maken in het shirt van PSV

De Jong, die vorig jaar de naar Everton vertrokken Marcel Brands opvolgde, hoeft volgens de journalist nog niet meteen te vrezen voor zijn baan. Vermeulen denkt wel dat de technisch manager zich niet nog een keer een slechte transferzomer kan veroorloven: “Het is een jongen van de club, dus die gooi je er niet zomaar uit. Hij heeft meer krediet, meer reservetijd, maar die is natuurlijk niet onuitputtelijk.”

De Jong krijgt aankomende zomer bovendien naar alle waarschijnlijkheid te maken met het vertrek van Bergwijn, terwijl Malen mogelijk ook al een stap zal willen maken. Vermeulen ziet dat dan ook als een test voor de bestuurder: “Wil PSV de race met Ajax volhouden, dan zullen er grote transfersommen moeten worden binnengehaald. Geen vijftien miljoen, maar dertig of veertig. En er moet beter worden ingekocht dan deze zomer. Is het rond deze tijd volgend jaar opnieuw een onvoldoende, dan zal het geduld van PSV zijn opgeraakt.”