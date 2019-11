Zidane: ‘Ik hoop niet dat dit blijft voortduren gedurende het seizoen’

De thuiswedstrijd van Real Madrid tegen Real Sociedad (3-1) vormde voor Gareth Bale zaterdagavond het sluitstuk van een roerige week. Er ontstond de nodige onrust rond de Welshman, nadat hij na de EK-kwalificatiewedstrijd van Wales tegen Hongarije (2-0) poseerde achter een vlag met de tekst ‘Wales. Golf. Madrid. In that order’. Bale werd tijdens zijn invalbeurt in het Santiago Bernabéu verwelkomd met een heftig fluitconcert en Real Madrid-trainer Zinédine Zidane hoopt dat het geen gewoonte wordt.

“Ik hoop niet dat dit blijft voortduren gedurende het seizoen. We willen dat de fans van het begin tot het eind achter ons staan, maar dat kunnen we niet controleren. Het publiek moet doen wat ze willen, alleen vraag ik ze om voor iedereen te applaudisseren”, zo tekenen verschillende Spaanse media op uit de mond van Zidane. Bale werd na 67 minuten spelen in het veld gebracht en met de Welshe aanvaller binnen de lijnen stelde Real Madrid uiteindelijk een 3-1 overwinning veilig.

“Ik heb nog niet met hem gesproken, ik heb hem alleen kunnen feliciteren. Of de behandeling van Bale oneerlijk is, kan ik je niet vertellen. Iedereen kan en mag zeggen wat hij of zij wil. We hebben onze fans nodig, maar we kunnen niet controleren wat er gebeurt”, vervolgt de Franse oefenmeester. “Ze hebben de beste spelers uitgefloten en Bale was nu ook het slachtoffer. We moeten in ieder geval hard blijven werken op het veld.”

“Er is heel veel onrust rond Bale, hij wil bij ons zijn en goed presteren. Daarom praten we niet zoveel. Hij is geïntegreerd in de groep en wil net als iedereen spelen”, stelt Zidane. Over de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Real Sociedad, waardoor Real Madrid met Barcelona de koppositie deelt in LaLiga, was de Fransman tevreden. “We begonnen niet goed in balbezit, het ging te langzaam. Tegen het einde van de eerste helft en na rust was dat beter. We speelden tegen een goed team en zijn daarom erg blij met de drie punten.”