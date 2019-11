Promes: ‘Ik voel waar hij de bal neer wil leggen en loop ook weleens voor niets’

Ajax won zaterdagavond met 4-1 van Heracles Almelo en Quincy Promes nam in de Johan Cruijff ArenA andermaal twee doelpunten voor zijn rekening. De 27-jarige aanvaller heeft voorlopig tien doelpunten achter zijn naam staan in de Eredivisie en deelt daarmee de eerste plaats op de topscorerslijst met Donyell Malen. Desondanks is Promes naar eigen zeggen niet bezig met de topscorerslijst.

“Ik wil kampioen worden met Ajax en zo ver als mogelijk komen in de Champions League. Als ik daar met treffers aan kan bijdragen, dan is dat alleen maar leuk”, zegt Promes in gesprek met het ANP. Bij Spartak Moskou kwam hij vier seizoenen geleden tot achttien doelpunten in een seizoen. “Dat moet nu ook lukken. Maar nogmaals, het is niet belangrijk. We moeten als ploeg prijzen winnen.”

Promes werd zaterdagavond tweemaal bediend door Hakim Ziyech, die hem dit seizoen voorlopig vaker weet te vinden. “Nee, daar trainen we niet op. We voelen elkaar aan, op en buiten het veld. Ik voel waar hij de bal neer wil leggen en loop ook weleens voor niets. Maar je loopt nooit voor niets als het soms wel wordt beloond”, stelt de aanvaller. Bij Oranje speelde Promes afgelopen week in de wedstrijd tegen Estland (5-0 zege) als rechtsback, een positie die hij vaker bekleedde bij het Nederlands elftal.

“Vul jij het maar in, ik denk dat ik allebei kan. Ik heb mezelf scorend vermogen bijgebracht en ik denk dat ik dat makkelijker kan benutten als linksbuiten. Maar als het team mij nodig heeft als rechtsback, speel ik daar ook graag”, antwoordt Promes op de vraag van FOX Sports naar de rechtsbackpositie. Hij maakte dit seizoen al de nodige doelpunten met het hoofd. “Koppen komt dit jaar pas naar boven. Maar dat is alleen maar goed. Ik heb het lang verborgen weten te houden. Ik weet dat als ik hem goed raak, ik hem binnen kan koppen.”