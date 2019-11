‘TV-schandaal’ rond Van Basten zorgt voor verontwaardiging in het buitenland

Marco van Basten heeft zichzelf zaterdagavond behoorlijk in de nesten gewerkt. Terwijl Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth werd ondervraagd door verslaggever Hans Kraay junior, riep Van Basten in de studio van FOX Sports goed hoorbaar ‘Sieg Heil’, een nazileus die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gemaakt in nazi-Duitsland. Het incident is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven.

‘Van Basten zorgt voor TV-schandaal’, zo kopt het Duitse BILD. “Dit was precies de speelronde in de Eredivisie die in het teken stond van het bestrijden van racisme en discriminatie. De spelers van alle clubs staan daarom een minuut stil. Maar al deze moeite wordt zo vertrapt door Van Basten”, schrijft de Duitse boulevardkrant. Ook Der Spiegel maakt melding van de ‘ontsporing’ op televisie, terwijl Kicker Van Basten de 'verkeerde afslag' zag nemen. “Hij was een grote man op het voetbalveld. Maar de tv-expert nam nu de verkeerde afslag met een nazigroet richting de Duitse coach Wormuth.”

Die Welt stelt dat Van Basten voor een 'schandaal' heeft gezorgd en Het Laatste Nieuws zag dat de opmerking het nodige losmaakte. "Van Basten heeft voor een golf verontwaardiging gezorgd. De Nederlandse ex-spits nam tijdens een uitzending op betaalzender FOX Sports plots de ‘Sieg Heil’ in de mond na een interview met Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles”, constateert de Belgische krant. Van Basten bood direct zijn excuses aan voor de opmerking.

“Ik zei iets wat later door veel mensen is opgepikt. Het was niet de bedoeling om mensen daarin te choqueren, dus excuses hiervoor”, zei Van Basten. Een woordvoerder van FOX voegde tegenover RTL toe: "De opmerking van Marco was ongepast. Hij heeft daar zojuist ook live op zender zijn excuses voor aangeboden. FOX Sports is van mening dat de opmerking ongepast was. Niet alleen vandaag, maar iedere dag. Marco vindt dat ook en biedt daarvoor zijn excuses aan, en de zender ook.”