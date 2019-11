De Vrij is met doelpunt belangrijk voor Inter; redding Handanovic gaat viraal

Internazionale blijft in de Serie A in het spoor van koploper Juventus. Het team van trainer Antonio Conte won zaterdagavond mede door de eerste treffer van Stefan de Vrij dit seizoen met ruime cijfers van Torino: 0-3. De achterstand van Inter op Juventus bedraagt nu weer één punt. Aanstaande woensdag speelt de grootmacht uit Milaan in Tsjechië de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Slavia Praag.

De grasmat in het Stadio Comunale was door de hevige regenval maar nauwelijks bespeelbaar, maar daar had Inter ogenschijnlijk weinig last van. Het elftal van Conte begon prima aan de wedstrijd en wist zichzelf binnen het kwartier een voorsprong te verschaffen. Lautaro Martínez werd bijna vanaf eigen helft gelanceerd door Matías Vecino, waarna de Argentijnse spits met een machtige sprint twee verdedigers zijn hielen liet zien. Oog in oog met doelman Salvatore Sirigu rondde Martínez vervolgens beheerst af: 0-1.

Voor Torino was de vroege achterstand niet de enige tegenvaller, want vrijwel onmiddellijk na de openingstreffer van Martínez moest aanvalsleider Andrea Belotti de strijd staken met een blessure. Inter liet het balbezit vervolgens aan Torino en sloeg na ruim een halfuur opnieuw hard toe. Ditmaal belandde De Vrij op het scorebord, door de bal na een voorzet van Cristiano Biraghi bij de tweede paal tegen de touwen te lopen.

Inter leidde bij rust met 0-2, maar dat had het wel te danken aan Samir Handanovic: de doelman redde in de blessuretijd van de eerste helft fenomenaal op een inzet van dichtbij van Lorenzo De Silvestri. De definitieve beslissing in de wedstrijd viel vervolgens in de 55ste minuut en kwam van de voet van Romelu Lukaku. De Belgische spits werd na een snelle tegenaanval van Inter bereikt door Marcelo Brozovic en rondde vervolgens af met een diagonaal schot.