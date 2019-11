Labyad ging in rust naar Blind: ‘Hij zei: ‘Geef je hem ook een keer op mij?’’

Ajacied Daley Blind gaf zaterdagavond in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1 winst) een fraaie assist op Zakaria Labyad. Aan het doelpunt ging een verhaal vooraf, want de doelpuntenmaker had Blind in de rust gevraagd om hem wat vaker in het spel te betrekken. "In de rust kwam Labyad naar me toe. Hij zei: 'Ga je hem ook een keer op mij geven, in plaats van alleen maar op Quincy (Promes, red.)?'", aldus Blind tegenover FOX Sports.

"Ik zei: 'Oké, de eerste bal die goed ligt die krijg je.' En hij maakt hem af. Toen moesten we lachen naar elkaar, dat is wel mooi." Blind speelt bij Ajax als centrale verdediger, maar mag zich ook in aanvallend opzicht laten gelden van trainer Erik ten Hag. "We spelen heel vaak op de helft van de tegenstander en ik kan gewoon als een extra middenvelder inschuiven. Dan probeer ik wel de pass vooruit te zoeken, een pass te geven waardoor we door kunnen voetballen."

Woensdag speelt Ajax een cruciale Champions League-wedstrijd op bezoek bij Lille OSC. Door de rode kaarten van Blind en Joël Veltman tegen Chelsea (4-4) missen de Amsterdammers het gebruikelijke defensieve centrum. Hans Kraay doet tegenover Blind de suggestie om tegen Lille met Lisandro Martínez en Perr Schuurs als centrumverdedigers te spelen. "Ik kan daar wel mee leven. Ze hebben veel kwaliteit", reageert Blind.

De Oranje-international ziet echter ook andere opties. "Edson Álvarez heeft ook een verleden als centrale verdediger, dus het is aan de trainer hoe hij dat gaat invullen. Je mist natuurlijk wel ritme, want Veltman en ik hebben dit seizoen alles gespeeld. maar het moet wel goed komen. Veel communiceren met elkaar en dan kun je een hoop oplossen. Ik ben positief gestemd. We moeten van onszelf uitgaan. Ondanks dat er een ander centrum staat, hebben we genoeg kwaliteit. Zij moeten het gaan laten zien."