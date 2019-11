PEC trekt aan langste eind in stilgelegde wedstrijd met twee rode kaarten

PEC Zwolle heeft goede zaken gedaan in de onderste regionen van de Eredivisie. Het elftal van de geplaagde John Stegeman won zaterdagavond dankzij een sterk eerste uur van directe concurrent Fortuna Sittard: 3-1. Het duel werd in de openingsfase kort onderbroken nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. Beide team eindigden de wedstrijd met tien man: Reza Ghoochannejhad en Amadou Ciss ontvingen rode kaarten. PEC is Fortuna door de zege gepasseerd op de ranglijst en staat nu met dertien punten na veertien duels veertiende op de ranglijst. Fortuna heeft één punt minder.

De wedstrijd in Zwolle was amper drie minuten onderweg toen arbiter Joey Kooij beide teams alweer van het veld dirigeerde. Het duel werd tijdelijk gestaakt, omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. Na een onderbreking van ongeveer tien minuten was het PEC dat vrijwel onmiddellijk wist te scoren. Ghoochannejhad bediende Mustafa Saymak met de borst, waarna de middenvelder vanbinnen het strafschop doeltreffend uithaalde: 1-0.

Kort na zijn doelpunt was Saymak opnieuw gevaarlijk, maar ditmaal scheerde zijn poging rakelings voorbij het doel van Alexei Koselev. Saymak zat daarmee goed in de wedstrijd, maar rond het halfuur moest de middenvelder van PEC de strijd staken met ogenschijnlijk een nare blessure. PEC had verder weinig te duchten van Fortuna en eerder op slag van rust nog meer in het zadel geholpen door Ciss. De spits van Fortuna trapte na jegens Sai van Wermeskerken en werd vervolgens met rood van het veld gestuurd.

PEC leek zo een gewonnen wedstrijd te spelen, maar al vroeg in de tweede helft kwam ook de ploeg van Stegeman met tien man te staan. Ghoochannejhad stond op het been van Jorrit Smeets, waarna de spits van PEC met een directe rode kaart kon inrukken. De thuisploeg zag zijn overtalsituatie daarmee verdwijnen, maar kort na het wegsturen van Ghoochannejhad volgde wel de bevrijdende 2-0. De voor Saymak ingevallen Iliass Bel Hassani verschalkte Koselev na een assist van Pelle Clement en leek de wedstrijd daarmee in het slot te gooien. In de absolute slotfase wist Fortuna het echter nog even spannend te maken, door een doelpunt van Vitalie Damascan in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd. PEC hield het hoofd daarna echter koel en wist zijn voordelige marge van twee via Lennart Thy toch weer in ere te herstellen.