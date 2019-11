RB Leipzig haalt flink uit en nestelt zich naast Bayern München

De winnende reeks van RB Leipzig houdt stand. Het team van Julian Nagelsmann was zaterdagavond met 4-1 te sterk voor 1. FC Köln en neemt nu de tweede plaats in de Bundesliga in: 24 punten, net als titelverdediger Bayern München. Lijstaanvoerder Borussia Mönchengladbach heeft een punt meer. Die rote Bullen spelen volgende week een op papier makkelijke uitwedstrijd bij hekkensluiter SC Paderborn, maar spelen eerst nog in de Champions League tegen Benfica.

De bezoekers uit Keulen werden in de eerste helft volledig overrompeld door RB Leipzig, dat duidelijk een maatje te groot was. Het enige positieve aan de eerste helft voor FC Köln was de treffer van Rafael Czichos in de 36e minuut. Na een corner van Birger Verstraete kon de verdediger de bal ongehinderd tegen de touwen koppen en schonk hij het team nog een sprankje hoop voor het tweede bedrijf.

De teams van Nagelsmann en de debuterende Markus Gisdol hadden elkaar in de eerste twintig minuten in evenwicht gehouden, maar daarna sloeg de thuisploeg driemaal toe in slechts vijftien minuten tijd. Na een fout van Jonas Hector zette Christopher Nkunku voor en tekende de vrijstaande Timo Werner voor de 1-0. Tien minuten later schoot Emil Forsberg de 2-0 vanaf elf meter binnen, na een overtreding van Kingsley Ehizibue op Nkunku. In de 37e minuut had Timo Horn geen antwoord op een hard schot van Konrad Laimer.

In de tweede helft liet Leipzig na om het duel in het slot te gooien, al ontbrak het FC Köln aan kwaliteit om er alsnog een spannende wedstrijd van te maken. Elf minuten voor tijd tekende Forsberg uit een schitterende vrije trap voor de 4-1. De inzet van de Zweed eindigde perfect in de linkerbovenhoek, achter de kansloze Horn.