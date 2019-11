Dodelijk effectief AZ blijft met ruime zege op FC Utrecht in spoor van Ajax

AZ heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt op bezoek bij FC Utrecht. De ploeg van trainer Arne Slot nam al in de eerste helft afstand van zijn tegenstander. Eerst door een van richting veranderde vrije trap van Teun Koopmeiners, even later via een prachtige treffer van Oussama Idrissi. Vroeg in het tweede bedrijf gooide Myron Boadu het duel met een intikker in het slot: 0-3.

In de eerste minuut van de wedstrijd lag het spel, zoals in alle Eredivisie-duels deze speelronde, stil in het kader van de actie 'Racisme, dan voetballen we niet.' Toen de bal eenmaal rolde ging het spel op en neer, zonder dat dat direct leidde tot grote kansen. AZ had nog geen schot op doel gelost toen Teun Koopmeiners in de 25ste minuut met een rake vrije trap scoorde. De aanvoerder had geluk dat zijn inzet via de muur volledig van richting werd veranderd, waardoor doelman Maarten Paes kansloos was: 0-1.

Zeven minuten later was het opnieuw raak voor AZ, dat met een prachtige aanval de Utrecht-defensie uiteen speelde. Vanaf de eigen achterlijn belandde de bal via Koopmeiners op het middenveld bij Myron Boadu, die Idrissi aan het werk zette. De linksbuiten wipte de bal over rechtsback Sean Klaiber, sneed naar binnen en verschalkte Paes in de verre hoek: 0-2. Utrecht claimde in de slotfase van de eerste helft een penalty vanwege vermeend hands, maar scheidsrechter Björn Kuipers en de VAR wilden daar niet aan.

Utrecht kwam na rust vol goede moed uit de kleedkamers en kreeg direct een goede kans op de aansluitingstreffer. Owen Wijndal kon een lage voorzet van Jean-Christophe Bahebeck echter op het laatste moment van de lijn halen. Aan de andere kant toonde AZ zich dodelijk effectief. Fredrik Midtsjø bereikte in de diepte Calvin Stengs, die de bal simpel breed legde op Boadu en doelman Paes daarmee volledig uit positie zette. Boadu kon het speeltuig vervolgens in een leeg doel schuiven en de wedstrijd al na 51 minuten beslissen: 0-3.

AZ had daarmee de buit binnen, maar kreeg in het restant van het duel nog enkele goede kansen om de voorsprong verder te vergroten. De opgekomen Owen Wijndal probeerde het van dichtbij, maar raakte de paal. Een kwartier voor tijd had Stengs een vrije schietkans, waarop Paes adequaat reageerde. Datzelfde deed de Utrechtse goalie in de laatste minuut op een grote kopkans voor invaller Ferdy Druijf.