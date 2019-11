AC Milan en Napoli blijven met punt in crisissfeer; Lozano scoort eindelijk weer

AC Milan en Napoli hebben zaterdagavond de punten gedeeld in een onderlinge confrontatie in de Serie A. Voormalig PSV'er Hirving Lozano zette de Napolitanen in de eerste helft op voorsprong met het hoofd, maar dat werd al snel ongedaan gemaakt door een fraaie treffer van Giacomo Bonaventura: 1-1. Beide ploegen schieten weinig op met een punt: Napoli is nu vijf wedstrijden op rij zonder zege, terwijl Milan slechts één zege behaalde in de laatste vijf duels.

In de openingsfase van het duel waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Het eerste schot dat Napoli loste op het Milanese doel leverde direct een treffer op: Lorenzo Insigne raakte in de 24ste minuut de lat met een poging van afstand, waarna Lozano in de rebound raak kopte: 0-1. Het was voor de ex-PSV'er zijn tweede competitiedoelpunt voor Napoli, nadat hij bij zijn debuut tegen Juventus (4-3 verlies) voor het laatst scoorde.

Vijf minuten daarna kwam Milan terug in de wedstrijd. Giacomo Bonaventura ontving de bal binnen de zestien en haalde ineens verwoestend uit: 1-1. Napoli-doelman Alex Meret was kansloos op de poging, die in de kruising belandde. Enkele minuten voor rust had Ante Rebic Milan op voorsprong kunnen zetten, maar de kopbal van de Kroatische aanvaller miste richting. Aan de andere kant ging Insigne op Gianluigi Donnarumma af, maar de Italiaanse aanvaller schoot tegen zijn landgenoot op.

In de tweede helft was een stuk minder te beleven voor beide doelen. Napoli had het meest recht op een tweede treffer, maar telkens ontbrak het aan de eindpass of de afronding. Insigne kwam een kwartier naar rust dreigend naar binnen vanaf de linkerkant, maar de dribbelaar produceerde een rollertje. In de slotfase voerden de bezoekers de druk verder op en kreeg Allan een schietkans vanaf de rand van de zestien, maar de middenvelder stuitte op de vuisten van Donnarumma.